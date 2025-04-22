Neverwinter

《绝冬城》是一个免费的MMORPG游戏，它发生在非常流行的《龙与地下城》的世界中 - 游戏开始后马上就能看到！故事情节充满了行动并将我们引向了绝冬城的各个地方 - 城市和农村地区、山脉、森林等等！

角色的创造与RPG的完全相同，也为我们带来了很多种族 - 从人类和精灵到龙族和半兽人！至于类别，则是相似于《龙与地下城》- 战士、巫师、盗贼、圣骑士...其战斗系统是如此动态，很容易与砍杀游戏相比。任务非常复杂且数量众多，但是一段时间后可能会变得无聊 - 这时出现了Foundry，每人都可以执行自己的任务，每个玩家都可以执行社区里其他成员创建的任务！游戏图像可能看起来有点暗，但它的利大于弊，因为它为这个特定的MMO带来了难忘的氛围。史诗音乐也让你感觉自己正在参加一场奇妙的冒险，就像所有有关英雄的故事那样。

深入探索这个令人惊叹的地下城、地下墓穴、洞穴怪兽以及（当然！）龙族世界。

立即加入绝冬城吧！