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League of Legends

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《英雄联盟》是一款无需再做更多介绍的游戏。到目前为止，这位MMO巨头是最受欢迎的游戏之一，如果不是，就是最受欢迎的在线游戏。游戏是基于多人在线战斗竞技场（MOBA）模型，是实时策略型游戏的子类。此外,该词本身是由Riot Games公司创造的，特别是LOL。《英雄联盟》有几种不同的游戏模式，而在这些模式中，我们以具有独特能力的冠军身份进行比赛。我们可以从众多的角色里挑选一个。他们每一个角色都有自己的故事扩展的传记。也许《英雄联盟》本身的反对者与支持者一样多，但我们必须承认一点 - 它在各个方面都极易让我们上瘾。

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