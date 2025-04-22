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League of Angels: Heaven's Fury

League of Angels: Heaven's Fury

League of Angels: Heaven's Fury

Information

女神联盟4是《女神联盟》系列中另一个热门的网页游戏！你可以再次在虚幻世界中找到充满动作感的RPG。

从三个类别中选择一个：法师、射手或龙骑兵并与你将在路上遇到的强大敌人对抗。

女神联盟4是以西方神话为背景，因此你也会遇到一些知名人物像是雅典娜、阿波罗或潘多拉。着手寻找传说中的天使并一起夺回被堕落的众神占领的天堂。

收集装备、升级物品和英雄、参与经典的战斗并于强大的首领对抗，最重要的是，以各种玩家vs玩家的模式与其他玩家战斗以证明自己的实力。这些全部都采用了3D画面，以及令人惊叹的动画角色、技能和世界。你也会听到一种大气、优美的背景音乐，这也使得游戏更有趣。

查看你在女神联盟4中的故事发展方式并立即开始冒险！

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Do you like this game?

11 replies

Last reply: Oct 9, 2023

My kid love this game.

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Last reply: Jul 21, 2022

easy task easy gems. Good.

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Last reply: Nov 18, 2021

Do you like this game?

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Last reply: Sep 14, 2021

Best game ever just played it

8 replies

Last reply: Sep 6, 2021

link brings me to some slot machine and not the game

3 replies

Last reply: Sep 5, 2021

this game so cool you can play this game in steam

4 replies

Last reply: Aug 7, 2021

Got rejected for not having a new account

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Last reply: Jul 25, 2021

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