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《堡垒之夜：空降行动》是由People Can Fly（以Bulletstorm或Painkiller闻名）与Epic Games合作制作的虚幻引擎4的游戏。您可以单独或与朋友一起玩堡垒之夜-这是度过闲暇时光的好方式。安装之前，请检查系统要求，因为游戏要求相对较高，但图形值得。





在本次比赛中，我们将与岛上其他99个玩家竞争，这将是我们的竞技场。在这里，我们不必杀死所有人，大多数都可以生存到最后。为此，我们需要装甲（以药水形式）之类的设备，当然还需要武器，也需要一些材料来建立我们的基地。是的，我们可以在堡垒之夜建造！





您可以找到一堆各式各样的武器，从手枪开始，以手榴弹发射器和RPG结束。武器分为5种类型：灰色（常见），绿色，蓝色，紫色和橙色（传奇）。同样在游戏中，由于地板上安装了跳簧，因此会设置不同类型的陷阱，例如：吊顶防震器或荆棘刺。





《堡垒之夜：空降行动》不仅成为Twitch上《绝地求生》的主要竞争对手，同时也在玩的人数方面成为主要竞争对手。但这主要是因为《堡垒之夜：空降行动》是免费游戏，因此可以让您快速开始游戏并赢得胜利！