Divine Storm

探索《神圣风暴》的奇幻世界，并进入这个全新的网页MMORPG游戏以消灭潜伏在这世界的黑暗角落中的邪恶力量。

在三种不同的类别中进行选择 - 战士、游侠和法师，并使用自己的力量在史诗战斗中面对敌人。通过进入危险的地牢，购买新装备或寻找强大的物品来增加角色的力量。获得可以让你的英雄角色焕然一新的飞翼、坐骑和宠物 - 这是在其他同类游戏中突出的三个特征。邀请你的朋友或寻找新的朋友来组成小组并一起成为世界上最强大的战士。优化你的技能轮换并变得更强大以击败最强大的敌人。

今天就加入神圣风暴吧！