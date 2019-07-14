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EarnНовостиTerraria
Автор: Gamehag в July 14, 2019
(18 ratings)
Terraria

Terraria

Приключенческая игра

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Terraria
Игра-песочница. Вы попадаете в новый мир с некоторым базовым оборудованием и никакими реальными инструкциями, в конце концов вы построите небольшой дом, чтобы выжить монстрами, появляющимися ночью, обнаружить какую-то форму коррупции, разъедающей мир, встретить новых NPC и противостоять мощные враги боссов. Несмотря на все это, вы получаете небольшое руководство, это всего лишь аспекты более крупной игры, которая позволяет игрокам делать то, что они хотят, сталкиваясь со всем миром, который может предложить в основном в своем собственном темпе. Часть великолепного дизайна, лежащего в основе названия, находится в кривой сложности, о которой я упоминал ранее, что означает, что проблемы, возникающие у игрока, начинаются легко и неуклонно увеличиваются со скоростью, с которой легко справиться. Хотя традиционные элементы РПГ в основном отсутствуют, дискретная система прокачки присутствует в виде боссов, которые были побеждены, а это означает, что если вы не пройдете через этих врагов, то игровой процесс не станет более сложным. На самом деле, первый босс не появляется, пока вы не будете экипированы броней и здоровьем.


Выбираете класс
Есть оружие и магия, но вы никогда не выбираете класс, как воин или лучник. Из-за широкого спектра оружия, аксессуаров и выбора доспехов вы внезапно поймете, что в какой-то момент, возможно, в окружении ваших миньонов, вы специализировались как призыватель. Или, что вы волшебник, или эксперт по взрывчатым веществам. Или, может быть, вы какой-то уникальный гибрид лучник-воин. Но ваш выбор и открытия постепенно привели вас к вашей роли; Вы никогда не выбирали его из выпадающего списка.

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Биомы
Есть множество биомов для открытия. У каждого свои уникальные враги и, конечно же, эпические битвы с боссами. Есть невероятное количество вещей, которые вы можете сделать по мере прохождения игры. И хотя он прекрасно играет в одиночную игру, если у вас есть друг или два, которых вы можете взять с собой в это путешествие, вам будет гораздо веселее, и они будут вам за это благодарны.
И да, большая часть игры копает, но это прежде всего средство исследования. Способ достижения следующего сундука с сокровищами или группы драгоценных камней. Средство достижения следующей глубокой трещины в земле. Великое приключение ждет вас.

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Строй что угодно
Конечно, вы можете часами строить сложные замки, украшенные созданной вами мебелью или статуями, которые вы собрали со всего мира. Вы можете изменить местность вокруг себя - распространяя биомы, которые вам нравятся, или сокращая те, которые вам не нравятся. Вы даже можете собрать биомы из глубины земли и создать идеальную грибную ферму для зелий рядом с вашей базой. Одна из моих любимых вещей - использовать систему проводов для установки ловушек вокруг моих укреплений. Но вы не должны делать какие - либо из этого прогресса. Это действительно все зависит от вас. Хотя, даже если ничего из этого не является «вашим делом», вы можете быть настолько увлечены, что с радостью окажетесь в такой деятельности.
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