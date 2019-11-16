Clash Royale.

Добрый день, мои дорогие читатели, сегодня будет обзор на мобильную игру Clash Royale.

Ну что же приступим. Пару тому лет назад, вышла мобильная игра Clash Royale. И конечно же она заняла подчетное место в топе школьников, потому что по всей видимости им понравился режим игры. Игра все же таки и на самом деле прикольная, и даже стоит уделить внимание этойСам режим игры заключается в том, что вы начинаете играть на карте, в которой есть два мини острова, которые соединяются двумя мостиками. Так же на этих островах есть и ваша королевская башня, и две по бокам, которые будут защищать вашу главную, королевскую башню от вражеских карт.В игреесть карты героев разного качества, обычные, редкие, эпические, легендарные. У них есть уровни, которые можно им качать, выбивая дубликаты. Они будут выпадать из сундуков, или клан будет давать вам запрашиваемые карты.За каждый выигранный матч вам будут давать один из сундуков обычный, редкий, эпический, королевский и легендарный. В них могут выпасть монеты, пару обычных карт и по везению эпическая. Легендарный сундук отличается от них все, потому что в нем находится одна легендарная карта.Качество карт и уровень будут отличатся от вида самой карты то есть героя, и запаса здоровья, и силы. Легендарные карты будут разные по виду, они будут отличаться.своими уникальными способностями, и количеству урону от атак.Есть специальный сайт, в котором можно подключая свой айди отузнать когда и какой вам выпадет сундук. Таким образом почти все узнают когда будет у них следующим легендарный сундук.В игре есть режим один на один, где.сражаются два игрока, против друг друга. Смысл игры заключается в что бы уничтожить башню короля, а если враг очень стратегический, то победит тот, у кого больше все набранных корон. Одна корона это снос одной башни, снеся королевскую башню вы победите не зависимо от того сколько до этого вы снесли башен. За каждую победу вам будут начисляться кубки. За каждое накопления определенного количества кубков можно перейти на следующую лигу. На каждой лиге есть свои карты, которые нужно будет открыть, они автоматический добавляются в сундуки как возможный приз.так же есть кланы. В них можно запрашивать карты, которые вам пожертвуют сокланы. В них так же каждую неделю или месяц можно получать клановый сундук, в котором есть шанс на выпадения легендарной карты.Спасибо огромное что дочитали до конца моей статьи о мобильной игре. Мне очень понравилось писать о этой игре именно вам. Вотзаслуживает вашего внимания. Еще раз спасибо огромное что дочитали до конца именно моей статьи, всем до новой встречи.