Overkill’s The Walking Dead | ОБЗОР

Господа, приветствую вас на развлекательном читальном портале gamehag! В сегодняшней статье я вам попытаюсь рассказать про игровой продукт, который меня немного не мало разочаровал. Наверное потому что я ожидал от него слишком многого. Но все же отметить стоит тот факт, что игра ориентирует тебя на первую очередь оригинальные комиксы Роберта Киркмана. Если кто-то из вас не читал оригинальные комиксы по ходячим мертвецам, то советую ознакомиться как можно скорее. Ну а так, игра представляет собой типичный зомби-массовое рубилово, в котором тебе через несколько проведенных за этой игрой дней — надоест. Но обо всем чуть позже. Давайте не будем терять наше драгоценное время и приступим к обзору Overkill’s The Walking Dead.

Итак, прежде чем начинать обзор, стоит упомянуть несколько слов по поводу персонажей в игре. А собственно событие разворачиваются вокруг Вашингтона. Первый из них — Эйдан, темпераментный и серьезный мужик, нацеленный на уничтожение огромного количество зомбов. А главным оружием является бейсбольная бита, без которой он не сможет проявить все свой лучшие навыки в борьбе и защиты своего отряда. Следующая у нас — Хезер, очень смышленая и востребованная девушка со своими навыками и умениями скрываться ото всех, что наверняка очень полезна в стелсовых миссиях. А также у нас мистер пожилая борода — Грант, он известный собой прежде всего занятием охотой и написанию путеводителя по дикой природе. Ну и конечно же основой всего этого является его верная винтовка, как по мне идеальный вариант для выбора себе персонажа. Ну и последняя кандидатка — это Майа, которая как вы догадались отвечает за медицинскую часть работы в процессе выживания в зомби-апокалипсисе.





Вот в принципе и вся команда борцов за жизнь, каждый проявляет свой навыки и умения, то есть, Эйдан отвечает за инженерию, Грант востребован в нахождении запасов снаряд и прочего. Майа соответственно помогает всем в лечении своей команды, что не мало важно в таких условиях выживания. Так что, в одиночестве вы точно не останетесь.

Ну а теперь что касается всего остального, то тут все предсказуемо и очевидно, что тебе требуется добывать ресурсы и в дальнейшем крафтить в что-то более полезное и необходимое в подобных условиях жизни. Например, из валяющихся у тебя под ногами хлама, можно оборудовать себе базу, правда следом тебя будут атаковать безграничное количество зомби, которых тебе предстоит увидеть в большом объеме и соответственно их уничтожить. Вообще же, обустройство своей базы зависит очень сильно от того, как ты будешь за ним приглядывать и ухаживать. Потому что без этого, твоя база превратиться в кучку ненужного мусора. Обязательно это учтите, прежде чем заниматься подобным занятием.





И вот, перейдем плавно к моей любимой части — это проделанная работа с NPC, то есть зомби и как они себя в этой игре представляют. На самом деле зомби выглядят отвратительно и что немало важно они себя ведут очень топорно и не логично. Также не забываю и про анимации персонажей, которые меня огорчили с первого взгляда на игру. Ну и присутствие нелепых боевых действиях в ближнем бою заставляют меня фейпаулнуть. Все это кажется приторным и не обдуманным до конца проработки разработчиков. Ну вся вина лежит исключительно на них, потому что сделать такой игровой продукт за такие деньги, не вложив хоть каких-то элементарных стандартных подходов к разработки игр. Мы же все таки не в 2к живем, когда игровая индустрия не была развита до такого масштабного уровня.

В общем, можно сделать какой никакой вывод из выше сказанного. Игра возможно заслужить внимание тех людей, которые по-настоящему тащятся от вселенной ходячих мертвецов и все что с ними связано. Ну а так, это яркий представитель игр, в котором сделано все на очень и очень низком уровне, не смотря на хайповость популярного сериала. На этом я заканчиваю свою болтовню, надеюсь, вам понравилось мое мнение касаемо Overkill’s The Walking Dead. Всем хорошего дня и удачи!