Обзор Call of Duty: MW2

Обзор Call of Duty: Modern Warfare 2

Одиночная кампания Modern Warfare 2 начинается через пять лет после событий предыдущей игры, рассказывая кровавую историю нового конфликта между многонациональным военным отрядом № 141 и российскими ультранационалистами под руководством террориста Владимира Макарова. Это относительно короткая поездка, пакет, дополненный долгосрочным розыгрышем экспансивной многопользовательской системы Modern Warfare 2, а также кооперативного режима миссии Spec Ops для двух игроков.Call of Duty: Modern Warfare 2 была объявлена издателем самой ожидаемой игрой года. Игра для ПК, PlayStation 3 и Xbox 360 была оценена аналитиками как самый популярный блокбастер года. Но игра хороша? И является ли он достойным преемником многомиллионной продажи Call of Duty 4?любимыйУвлекательная одиночная кампания: Как и предыдущий Call of Duty от Infinity Ward, Modern Warfare 2 - это взрывная поездка на американских горках в экшн-игре. Он достигает пика с неистовой погоней и низами с медленной, устойчивой снайперской миссией и, с продолжительностью кампании наравне с Call of Duty 4, никогда не выходит за рамки своего приветствия. В моем первом прохождении на уровне сложности «Закаленная» - на одну ступень выше стандартного - мне потребовалось чуть более 7 часов. Это может быть кратко по сравнению со сверстниками Modern Warfare 2, но темп ограничен, с регулярными дозами гиперсилового зрелища. Тем не менее, одиночная кампания имеет свои недостатки, в основном с точки зрения повествования.Awesome Presentation: охватившее глобус приключение Modern Warfare 2 имеет несколько удивительных достопримечательностей и звуков. От потрясающего озвучивания игры до громкого звука до хорошо продуманных сюжетов, уровни для одного игрока и многопользовательские карты, построенные на их основе, привлекают внимание к деталям. Уровни, установленные на экзотических фавелах Бразилии и на знакомых пригородных улицах, предоставляют игроку места, в которых они, вероятно, никогда не сражались, в отличном контрасте с мрачной и бесплодной средой Афганистана и Казахстана. Игра не тратит много времени на объяснение сюжета или причины, в основном, лая на игрока между миссиями, когда Intel проникает на черный экран. Он просто делает это с первоклассным голосовым талантом. Моделирование персонажей сделало впечатляющий скачок, лица персонажей теперь имеют ... характер.Spec Ops: Если вы еще не совсем готовы погрузиться в безумное многопользовательское безумие, убивающее новичков, которое является многопользовательским режимом Modern Warfare 2, кооперативный многопользовательский режим Spec Ops предлагает звездный опыт для двух игроков. Большинство миссий можно сыграть в одиночку - не то, что вы бы на самом деле хотели - но некоторые требуют приятеля. И они лучшие из всех, положив один на землю, другой на зависшем самолете - AC-130 в одном, ударный вертолет в другом - обрушиваясь, стреляя по скоплениям управляемых компьютером противников, как наземных. Основанный игрок пробирается через карту. Некоторые из более поздних испытаний Spec Ops могут быть болезненно трудными, особенно на уровне сложности Hardened или Veteran, но большинство испытаний - это удовольствие, чтобы играть с другом.Массовый многопользовательский шведский стол: четырнадцать многопользовательских режимов могут звучать как перебор опций, но большинство типов игр Modern Warfare 2 являются вариациями на фамильяре, включая Capture The Flag, Team Deathmatch, разминирование / обезвреживание бомб и снос базы. Доминирование. Самым приятным из этих режимов лично был режим Headquarters Pro, который порождает точки захвата на протяжении всего раунда, цели, которые команды должны удерживать и защищать. Это режим, который, к лучшему или к худшему, требует активного общения между товарищами по команде, что создает захватывающий, а иногда и разочаровывающий опыт. В дополнение к широкому предложению типа игры расположены 16 многопользовательских карт, десятки открываемых видов оружия и вложений, испытания для каждого оружия, для каждого перка и для каждого предмета (для завершения которых требуются десятки часов) и система прогрессирования уровней, невероятно затягиваетК счастью, Infinity Ward внушительно расширила возможности многопользовательской игры. Конкурентоспособный мультиплеер наводнен контентом, обширной коллекцией хорошо продуманных режимов, карт и открываемых предметов, которые, вероятно, позволят игрокам, приверженным Modern Warfare 2, дойти до уровня 70 и выше. Режим Spec Ops предлагает выдающееся сочетание размеров для миссий и многопользовательского режима для двух человек, кооперативный режим, который приносит награды и трудности. Вместе три столпа пакета Modern Warfare 2 создают впечатляющий опыт.Modern Warfare 2 не может вводить новшества или поднимать планку так впечатляюще, как это сделал Call of Duty 4, чтобы предоставить ему автоматическую игру года. Лучшая похвала, которую он может заслужить, заключается в том, что, скорее всего, это будет игра, в которую многие будут играть хорошо в следующем году.