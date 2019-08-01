Assassin's Creed II (Обзор)

Примечание! этом обзоре есть спойлеры для оригинальной игры Assassin's Creed. Если Вы еще не играли или не закончили этоту игру, я советую сделать это, прежде чем продолжить чтение.

Когда первая игра Assassin's Creed была выпущена в ноябре 2007 года, она принесла с собой совершенно новый жанр, который еще предстояло тиражировать. Сражаясь за Ассассина в эпоху крестовых походов, сражаясь с противоборствующей группировкой тамплиеров, ища легендарный религиозный артефакт, известный как "Кусок Эдема". Не удивительно, что игра превратилась в франшизу, которую мы знаем сегодня. Хотя первая часть была признана уникальной, но все же её продолжение, Assassin's Creed II 2009 года поднял планку, пытаясь изменить устоявшуюся формулу, сохраняя при этом основные аспекты серии без изменений.С новым героем и эрой игроки теперь окажутся в облике Эцио Аудиторе да Фиренце, молодой итальянец, чей дом находится в ренессансной Италии. Сегменты современных дней, хотя и ограничены, все еще вращаются вокруг Десмонда Майлза, бармен, который был захвачен "Abstergo", корпорацией, которая создала высокотехнологичное оборудование, известное как "Animus", которое позволяет его пользователям вновь переживать воспоминания своих предков. Выяснилось, что Абстерго, которые на самом деле являются тамплиерами нынешней эпохи, выбрал Десмонда, в частности, так как его предки-ассасины знали местонахождение Кусока Эдема, который содержит легендарную силу. Вначале Дезмонд заканчивает тем, что спасается от Абстерго с помощью некоторых Ассасинов текущей эры и они задерживаются на заброшенном складе, поскольку Десмонд продолжает искать столь желанный религиозный артефакт.Когда Вы спросите у фанатов Assassin's Creed кто их любимый персонаж, Вы, скорее всего, услышите ответ "Эцио". Горячий итальянские парень, несомненно, является любимце, и его присутствие охватывает ход трех игр. Assassin's Creed II происходит в 1459 году. Что бы не слишком много рассказывать о замысловатом сюжете, давайте просто скажем, что история Эцио - это рассказ о потере, мести и принятии. Его отец был ассасином, факт, который скрывался от Эцио, пока ему не исполнилось 18 лет и с тех пор он сам стал частью исторической гильдии.Поскольку эта франшиза известна своей исторической точностью, по крайней мере, до некоторой степени, "Ренессанс Италии" хорошо работает во вселенной. Есть несколько мест для посещения, в том числе большая, Венеция и Флоренция, а также множество хорошо известных достопримечательностей. По пути, Эцио также встречает много известных деятелей эпохи, в первую очередь молодой Леонардо да Винчи. По мере того, как Эцио модернизирует свою домашнюю виллу, он может приобретать реалистичные картины эпохи Возрождения, что бы украсить её стены.. Само собой разумеется, что игра полна исторической точности и образовательных материалов, в то же время создавая уникальную картину некоторых реальных событий, которые произошли - альтернативная история.Если Вы никогда не играли в игру Assassin's Creed, Вас ждет небольшой сюрприз. Геймплей не похож ни на одну из представленных на рынке игр, в ней есть передвижение в открытом мире с элементами паркура, а мир сей полон миссий и опасностей. Вам будет предложено подняться на некоторые из самых высоких точки локаций, что бы разблокировать точки обзора, которые впоследствии откроют большую часть карты, после этого Вы можете совершить "Прыжок веры" с вершины в тюк сена. В некоторых областях Вам нужно быть скрытным и невидимым, избегая охранников любой ценой. В других случаях это не имеет значения и Вы можете пойти в открытую, разрубая врагов своими клинками. Если же Вы уже играли в эту франшизу, особенно в одну из новых, Вы будете разочарованы. Система скалолазания Assassin's Creed II в лучшем случае примитивна, в худшем - разочаровывающая, но все же не такая грубая, как в оригинале.К сожалению, есть еще несколько больных точек, которые выходят за рамки механики скалолазания. Одним из них является система дурной славы, в которой, если охранник видит, что Вы совершаете преступление, Ваш разыскиваемый уровень увеличивается на долю, это включает в себя случайно наткнуться на какого-то неуклюжего идиота, несущего коробку и бросившего её. Что бы понизить рейтинг, Вы должны убрать плакаты розыска, давать взятки или убивать чиновников. Если охранники увидят, что Вы делаете что-то из этого, они поднимут уровень вашей известности до того уровня, где он был, и потенциально начнут конфликтовать с Вами. Боевая система иногда может вызывать раздражение, она невероятно прямолинейна и скучна, поэтому лучше избегать конфликтов любой ценой. Несмотря на множество оружия, которое Вы можете приобрести, Вы обнаружите, что используете его лишь на протяжении сюжетной линии игры.Помимо 13-15-часовой кампании, есть множество контента, который позволяет геймерам играть в течение десятков часов, если они хотят получить максимальное погружение от игрыю. Соревновательные миссии паркура, избиения, обзорные площадки, коллекционные предметов, сундуки для разграбления, курьерские миссии, гробницы убийц, логова тамплиеров и многое другое. Игроки могут даже улучшить броню, оружие, сумки и усадьбу Эцио. Полное завершение которых никогда не кажется рутиной, поскольку красивые пейзажи достаточно привлекательны, чтобы удовлетворить даже самых придирчивых геймеров. Хотя договора об убийствах могут через некоторое время стать повторяющимися.Что касается всей франшизы, Assassin's Creed II сам по себе является классикой и любимым фаворитом многих поклонников серии. История замечательна, персонажи привлекательны, а в целом игра чрезвычайно запоминающаяся. Есть несколько проблемных мест, таких как устаревшая и порой разочаровывающая система лазания, к которой может потребоваться некоторое время, что бы привыкнуть. Кроме того, количество идиотов, несущих ящики, которые натыкаются на Вас, вызывая неприятности. Излишне говорить, что есть очевидные возможности для улучшения. Тем не менее, игра отлично работает на ПК, и, учитывая ее возраст, графика не сильно устарела.