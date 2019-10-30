Что за Warframe и с чем его едят

Warframe - это кооперативный шутер от третьего лица с био-экзоскелетами-убийцами в космосе от компании Digital Extremes. Часть с био-экзоскелетами-убийцами звучит забавно, но это правда, поэтому давайте узнаем про эту игру побольше.

Как уже было сказано ранее, Warframe - это кооперативный шутер от третьего лица, разработанная и выпущенная компанией Digital Extremes в 2013 году. Первые идеи игры зародились ещё давно, в начале 2000-х годов. Некоторые из них были воплощены в игре Dark Sector, другом проекте Digital Extremes. В интервью один из разработчиков Стив Синклер говорил, что все издатели отказывались от Warframe и считали, что проект провалится. 25 марта 2013 года Digital Extremes своими силами всё-таки смогли выпустить бета-версию игры. Об игре тогда почти никто не знал, а первые игроки отзывались о Warframe не очень положительно. Не смотря на все трудности, компания продолжила развивать игру, и спустя 6 лет в неё играет несколько десятков тысяч игроков, а в Steam имеет очень положительные отзывы.



Если говорить о самом мире игры, то тут всё и не мало, и не много. В Солнечной Системе воюет несколько фракций: Гринир, Корпус и Заражённые. Первые это клонированные ксенофобы и первые враги игрока, вторые являются очень продвинутыми торговцами, а третьи это первые и вторые, но заражённые вирусом "техноцит". Мы же играем за Тэнно, которые управляют Варфреймами (теми самыми "био-экзоскелетами-убийцами"). Тэнно являются древней расой, похожей на людей, но точной истории пока неизвестно. Варфреймы, скорее всего, являются заражёнными тем самым техноцитом, если верить "приквелу" - Dark Sector. Больше о мире игры вы сможете с помощью квестов - сюжетных заданий проще говоря. Стоит отметить, что они не только развивают сюжет, но и дают новые возможности игроку, либо дарят награды. На данный момент в игре имеется 25 квестов: 9 основных и 16 второстепенных.





Дальше на очереди у нас геймплей. Главной особенностью геймплея является его динамичность. Большое количество спецэффектов, механика паркура и сотни тел врагов не дадут заскучать! Хотите почувствовать себя самураем? Возьмите в руки холодное оружие и режьте своих врагов на куски с помощью кинжалов, огромные молотов и мечей, посохов и многого другого. Любители огнестрельного оружия? Взрывайте и пронизывайте шквалом пуль такого же большого арсенала оружия.

В игре присутствует 19 разновидностей миссий, от полной зачистки локации от врагов - до кражи данных с вражеских серверов. Все эти миссии вы сможете найти на 15 планетах + 3 отдельных локациях (Бездна, Руины Орокин и Крепость Кувы). Для открытия доступа к планетам вам понадобиться проходить миссии в Монорельсах, где вы будете сражаться с мини-боссом в виде спектра (аналог голограммы) одного из Варфреймов, за них же мы и играем, но за реальных. Если вкратце о них, то всего на данный момент существует 41 Варфрейм с 4 индивидуальными способностями, каждый имеет свои показатели здоровья, щитов и тому подобное.





Если подробнее говорить про геймплей, то стоит отметить экипировку вашего Варфрейма и торговлю, начнём с первого.

Как уже говорилось ранее, в вашем ассортименте есть множество орудий. Оружия делятся на Основное, Вторичное и Ближнего Боя. Также у вас может быть компаньон в виде летающего рядом робота, либо кубрау (аналог собаки), либо кавата (аналог кошки).







Сами оружия можно либо получить как награду, либо создать самому. С первым всё понятно, со вторым поподробнее. Для создания вам для начала понадобиться чертёж оружия, его можно получить как награду, либо купить в магазине за местную основную валюту - Кредиты. Дальше для создания потребуются ресурсы, которые вы получите за выполнение миссий. Ну, а само создание осуществляется в кузнице на Орбитре (ваша "база"). Внутреннюю часть Орбитра вы можете наблюдать ниже. Его составляющие:

1. Ближнее слева. Склад так называемых модов, с помощью которых вы можете улучшить характеристики вашего оружия и Варфрейма.

2. Ближнее справа. Кузнеца, функционал сказан выше.

3. Дальнее слева. Инкубатор для выращивания тех самых кубрау и каватов.

4. Посередине и дальнее справа. Места для выбора вашей экипировки.







Далее - торговля. Чаще всего используется для получения донатной валюты - платины. На платину в магазине можно купить уже готовые оружия, варфреймов, скины на первых и вторых, а также для покупки у других игроков чего-либо редкого.







После всего прочитанного вы возможно подумали: "Неужели это шедевр?", но как бы не так. Главным минусом игры является скука через n-нное число часов. Каким весёлым не был геймплей, бесконечный фарм вам рано или поздно надоест. Проходить что-то, чтобы потом сделать что-то, чтобы потом пройти что-то другое. Казалось бы, обычная схема, но в Warframe это о-о-о-очень затянуто. Здесь конечно всё индивидуально, но лично я уже раз 5 забрасывал игру и снова возращался, некоторые отзывы в Steam говорят о том же.





Порекомендую ли эту игру? Чёрт возьми да. Не смотря на последний существенный минус, игра явно заслуживает внимания, хотя бы ради происходящего на экране эпика.