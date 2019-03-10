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EarnНовостиНемного о Fortnite
Автор: Gamehag в March 10, 2019
(92 ratings)
Немного о Fortnite

Немного о Fortnite

Фортнайт это бесплатная игра в которой есть 2 режима сейчас я про них вам расскажу.1 режим - PVE Сражение с Бурей

Тут вам предстоит создавать оружие, боеприпасы, фармить ресурсы, создавать транспорт, проходить уровни и миссии. В PVE можно играть и с друзьями. Собери команду друзей и иди на поиски приключений. Единственная проблема - PVE платное и не дешёвое. Не каждый может его себе позволить, но если сильно этого хотеть то можно найти способ его получения.

2 режим - PVP в стиле Battle Royal

Берём дельтаплан и полетели.
100 игроков. Гигантская карта. Боевой автобус. Стройте, разрушайте, участвуйте в PvP-сражениях. Побеждает последний выживший. Игра доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS и Mac.

Доступен бесплатный боевой пропуск и платный за 950 В-баксов (В-баксы - игровая валюта фортнайта). Всего есть 100 уровней боевого пропуска. В платном вы будете получать за каждый уровень подарок, а в бесплатном где-то наград 7

Ваши действия будут выглядеть примерно так - сначала нужно приземлиться, найти оружие и патроны, бежать от зоны которая убивает не зразу, а постепенно ( чем меньше просвет в Буре тем больше урона она наносит). Можно пойти играть в соло (одному) в дуо (вдвоём с другом)и в сквады (с тремя друзьями).PVP режим являеться бесплатным. Там есть скины, кирки, дельтапланы, зонтики, эмоции которые можно использовать как в лобби так и в игре.

Редкость предметов - обычный( серого цвета ) необычный (зелёного цвета) редкий ( синего цвета ) эпический (фиолетового  цвета) и легендарный (золотого цвета).

Особеность - все локации которые состоят из двух слов начинаються на одну букву к примеру Подлый Пруд, Брошенные Башни, Торговая Точка, Колкие Ключи и так далее

Мой совет - если вы только недавно начали играть в Фортнайт то летайте в локации на краю карты не гарантировано но так меньше шанс встретить противников.

В игре часто проходят разные ивенты вот недавно можно было смотреть выступление Маршмеллоу в игре, PVP +PVE = большие проблемы так как это тяжело играть против зомби и людей одновременно.

Вы поняли то что стали хорошо играть? Тогда заходите во вкладку событие выбирайте турнир смотрите время и покажите своё мастерство другим игрокам.

В фортнайт часто делают обновление вот не давно добаили новую карту сокровищ. Отправляйтесь на поиски сокровищ. Из сундука который надо выкопать выпадает от 1-5 легендарных предметов.

Также добавили Творческий режим в котором вы можете создать свой остров и сражаться с друзьями, проходить пазл или паркур карты и многое другое.

Всем советую скачать фортнайт если вам нравиться режим Battle Royal
Надеюсь данная статья была для вас полезна.
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