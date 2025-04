Kingdoms Mobile - Total Clash é um jogo de estratégia grátis para móveis, criado por o estudio IGG, responsável por os jogos como Lords Mobile ou Castle Clash, por isso deverias ter em consideração que estás perante dum jogo de grande qualidade!



Se esperas o outro clone dum jogo de cartas de batalha, então deverias estar agradavelmente surpreendido. Em primeiro lugar, neste jogo vais poder escolher entre 5 fações: Humano, Elfo, Anã, Dragão e Orco. Construi e melhora a tua fortaleza com o objetivo de construir um exército para competir contra as dezenas de milhares de outros jogadores. Vê as batalhas reais e não só alguns números e estatísticas num algum relatório informativo. Melhora o poder das tuas tropas com os poderosos heróis que possuem as suas próprias estatísticas e habilidades únicas.



Com Kingdoms Mobile - Total Clash não haverá tempo para ficar aborrecido!