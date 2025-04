Drewno

Kolejna gra z serii .IO.Mam przyjemność przedstawić wam koleją grę z seri IO.Już po samej nazwię z dopiskiem IO wiemy że jest toprosta gra przeglądarkowa.Gra polega na przetrwaniu w 50 osobowym świecieMamy możliwość wydobywania surowców takich jak:Ilość posiadanego złota określa naszą pozycję w ogólnymrankingu serwera . W grze mamy dostęp do multum ilościdostępnych światów więc nie mam opcji że nie bedzie dlawas miejsca :).Samemu gra się niezle , ale prawdziwa gra zaczyna się gdygramy w 3-4 osobowym zespole i każdy ma swoją robotęwtedy z prostej gierli typu flash możemy czerpać naprawdęwiele radości.Od początku gry mamy dostęp do podstawowych narzędzioraz opcji takich jak : Nasze podstawowe narzędzie,jedzeniemur,kolce,oraz generaor złota.Roypocyznamy rozgrywkę z poziomem 1 i z każdym następnymzdobytym aż do 10 dostajemy możliwość wybrania jednego zdwóch dostępnych ulepszeń.Możemy wybybrać czy chcemy postawić na ekonomię wybierającsiekierę która daje nam więcej surowców za wydobywanie, możemyteż wybrać miecz który pozwoli nam zadawać większe obrażenia.Dla tego właśnie wspomniałem o tym że w grę najlepiej gra sięw kilku osobowej grupie , każdy otrzymuje swoje zadnaie igra się o wiele przyjemniej.Stawiając nasze generatory złota musimy pamiętać aby je odpowiedniozabezpieczyć murami oraz pułapkami czy wieżami obronnymi którebędą strzelać do pobliskich wrogów.Gierka super grwalna bez błędów serdenie polecam moja ocenka 10/10