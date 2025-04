Przecieki, zapowiedzi skórek i inne!

Maruseru9

W tym materiale trochę o ostatnich przeciekach i informacjach na temat przyszłych zmian w League! Rework Urgota i Evelynn!

Nowa postać - Nayuta. Będzie to Ioniański mnich przywoływujący burze. Najprawdopodobniej będzie to Assassin na mida lub jungle. Będzie mobilny, podobny do Diany/Akali. Polecanymi na niego itemami będą pewnie Echo Luden i Gunblade. Mnie to bardzo odpowiada, uwielbiam grać Assassinami, i to jeszcze bardzo mobilnymi ;p



Evelynn - jej nowa pasywka sprawi, że będzie ona niewidoczna tylko w pobliżu ścian ( coś w podobie skały Taliyah), lecz jej gameplay będzie się skupiał bardziej na cieniach. Zostanie poprawiona graficznie, będzie bardziej przypominać swój pierwowzór.



Urgot - Stanie się on mniej mobilny, będzie mial duże obrażenia i zdrowie, lecz mimo to będzie slaby ze względu na to, że w poruszaniu się będzie bardzo wolny. Jego ult zostanie zmieniony, będzie teraz zadawał obrażenia. Jego mechanika będzie zupełnie inna. Będzie to prawdobodobnie ogromna szlifierka pojawiająca się przed nim, zadająca ogromne obrażenia, ale bardzo wolna. Urgot zamieni się chyba w prawdziwego czołga.



Skiny które zostaną dodane:

- Program Heimerdinger, Elise i Kalista

- Mistrz Archanista Vladimir

- Nanotech Zac

- Arcade Yorick

- Secret Boss Viktor

- Blitzcrank z Prastarej Knei

- Basenowa Illaoi, Ahri, Gragas, Bard i Sivir

- Piltover Customs Rumble (nie umiem przetłumaczyć ;p)

(Podobają mi się pomysły na wszystkie z tych skinów ;p)



Mnie te zmiany bardzo zaskakują, dajcie znać co wy o tym sądzicie, Przywoływacze! Napiszcie swoje opinie o tych zmianach i nowych rzeczach w League, jestem bardzo ciekawy waszego zdania!

Pozdrawiam i życzę miłęgo dnia :D



Pamiętajcie że nie są to jeszcze potwierdzone informacje, lecz to wszystko ma ogromne prawdopodobieństwo pojawienia się w grze.