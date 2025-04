World of Tanks - Moja opinia/recenjza

Gram w "Wota" od dłuższego czasu i moim zdaniem jest to dobra gra pomimo paru niedociągnięć,błędów lub głupich rozwiązań.Zdecydowanie przyznaje, że najlepiej gra się w plutoni, ze znajomymi bądź klanówki. Zwykłe randomowe potyczki samemu nie dają takiej frajdy, a mogą nawet zdenerować.Zacznijmy od tego co mi się podoba w World of Tanks- Fantasycznie wyglądające modele czołgów- Aktualny MatchMaking jest o wiele lepszy niż poprzedni, aczkolwiek zdania na ten temat są podzielone- Wciągająca rozgrywka, grając w plutonie/klanie- Wiele tematów do rozmów z kolegami z którymi sie gra ( Pogadać o różnych czołgach, które sie podobają a które nie itp)- Satysfakcjonujący poziom zdobywania kolejnych tierów- Różnorodność typów i nacji czołgów, kiedyś było biedniejCo mi się nie podoba?- Społeczność niekiedy może denerwować,- Ludzie zapominają że Wot to róznież gra taktyczna, nie podają istotnych informacji, nie patrzą na innych tylko na siebie. To jest wielki MINUS zwłaszcza w grach randomowych- Rozgrywki trwają niekiedy 2-4min, jest to spowodowane niecierpliwością graczy, kiedy widza czołg od razu na nie go wyjadą nie martwiąc sie przy tym, że za nim może stać parę niewidocznych niszczycieli- System taranowania, tu jest kłopot, uderzając w jakiś budynek z dużej prędkości niz nam sie nie dzieje, a jeśli uderzymy w czołg (już prędkośc nie musi być nawet wysoka) to spowoduje wybuch i zniszczenie czołgu lub doże utraty HP- Czołgi na niektórych głazach, śnianach potrafią się przewrócić, po prostu wjąda i sie obulą na bok- Mnie wkurza również amunicja premiumPo wnikliwych obserwacjach i tak jest w pełni zadowolony z gry, owszem parę rzeczy mogliby poprawić/zmienić Ale nie każda gra jest idealna.Małym dodatkiem jest nadzieja, że może wprowadzą polską linię czołgów <3

Primbob

World of Tanks to wyprodukowana i wydana przez studio Wargaming.net sieciowa gra akcji, w której gracze mają okazję dowodzić rozmaitymi rodzajami czołgów Rozgrywka łączy elementy zręcznościowem symulacyjne oraz taktyczne. Twórcy zadbali o wysoki realizm modeli dostępnych pojazdów oraz widowiskowe starcia, w których uczestniczyć może nawet kilkadziesiąt czołgów



















Gram w "Wota" od dłuższego czasu i moim zdaniem jest to dobra gra pomimo paru niedociągnięć,błędów lub głupich rozwiązań.



Zdecydowanie przyznaje, że najlepiej gra się w plutoni, ze znajomymi bądź klanówki. Zwykłe randomowe potyczki samemu nie dają takiej frajdy, a mogą nawet zdenerować.



Zacznijmy od tego co mi się podoba w World of Tanks



- Fantasycznie wyglądające modele czołgów

- Aktualny MatchMaking jest o wiele lepszy niż poprzedni, aczkolwiek zdania na ten temat są podzielone

- Wciągająca rozgrywka, grając w plutonie/klanieWorld of Tanks to wyprodukowana i wydana przez studio Wargaming.net sieciowa gra akcji, w której gracze mają okazję dowodzić rozmaitymi rodzajami czołgów Rozgrywka łączy elementy zręcznościowem symulacyjne oraz taktyczne. Twórcy zadbali o wysoki realizm modeli dostępnych pojazdów oraz widowiskowe starcia, w których uczestniczyć może nawet kilkadziesiąt czołgów



















Gram w "Wota" od dłuższego czasu i moim zdaniem jest to dobra gra pomimo paru niedociągnięć,błędów lub głupich rozwiązań.



Zdecydowanie przyznaje, że najlepiej gra się w plutoni, ze znajomymi bądź klanówki. Zwykłe randomowe potyczki samemu nie dają takiej frajdy, a mogą nawet zdenerować.



Zacznijmy od tego co mi się podoba w World of Tanks



- Fantasycznie wyglądające modele czołgów

- Aktualny MatchMaking jest o wiele lepszy niż poprzedni, aczkolwiek zdania na ten temat są podzielone

- Wciągająca rozgrywka, grając w plutonie/klanieWorld of Tanks to wyprodukowana i wydana przez studio Wargaming.net sieciowa gra akcji, w której gracze mają okazję dowodzić rozmaitymi rodzajami czołgów Rozgrywka łączy elementy