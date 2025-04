W tym artykule porozmawiamy sobie o gre pod tytułem Minecraft.Miłego czytania.

Minecraft jest to gra stworzona przez Marcusa Perssona i przez studio Mojang.Jest to gra z otwartym losowo generowanym światem gdzie celem gracza jest przetrwanie, zbudowanie domu,zbieranie surowców i pokonanie smoka kresu ale o spoku to później.Pierwsze bety wyszły w 2010 a 2011 gra została wypuszczona w wersji 1 a teraz mamy już wersje 1.11.2.W grę ogrywałem się swego czasu i mi się spodobała ale z brakiem czasu przezuciłem się na cs go.Minecraft jest skierowana dla młotszych osób aby lepiej rozwijały swoją fantazje ale tak naprawde każdy może w nią grać.Świat gry jest stworzony z sześcianów.Występują tu góry jeziora kratery jak i bezludne wyspy które czekają na ciebie.Gra usiłuje wsumie nakazuje nauczyć się craftować na pamięć danego przedmiotu to urozmaica rozgrywke.Gra po kilku dziesięciu godzinach spędzonych na singlu nie nudzi się ale gdy wejdziemy na multiplayer zobaczymy pełne możliwości tej gry.Różne tryby gry w każdym masa dobrej zabawy ze znajomymi albo sami zależy.Zbliżamy się do podsumowania także zaczynajmy!!!



Plusy:

-przetrwanie

-tryb multiplayer

Minusy:

-zbyt duża cena

-mało żecy w singlu





A czy ją polecam owszem jest to gra bardzo przyjemna ale z czasem długiego grania może się znudzić więc polecam grać z przerwami aby się nie znudziła, gra jest bardziej skierowana dla dzieci a nie dla dorosłych.