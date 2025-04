Powody dla których warto grać w League Of Legends

voila.

Źródło : http://eune.leagueoflegends.com/pl/ oraz moje własne doświadczenie

1. Gra jest za darmo.-Miliony graczy, rozbudowana mechanika gry, wciągająca rozgrywka, to wszystko za darmo, co prawda w grze znajdują się mikro płatności, ale są one funkcją tylko kosmetyczną, nie są potrzebne, a takowe Skiny, czy też postacie, można uzyskać za darmo, tylko trzeba poświęcić troszkę więcej czasu.2. Różnorodne postacie-W grze jest ponad 130 postaci, każda z nich jest wyjątkowa, własny wygląd, umiejętności, nazwa, czy też mechanika.3. Teamwork (Współpraca)-"LoL" jest grą w której nie da się wygrać samemu, trzeba współpracować ze swoimi sojusznikami by wygrać.4. Wiele trybów gry.- Prócz klasycznego trybu gry na "Summoners Rift" jest wiele wiele innych Na przykład: Rozgrywki 3 na 3, Gra na jednej linni w trybie Aram, Czy też (Według mnie) najbardziej lubiany przez graczy Urf (Ultra Rapid Fire) Gdzie w grze, nie musimy się martwić wystarczalnością many, czy też cool down umiejętności.5.Co Tygodniowa rotacja bohaterów.- Nie musisz się martwić brakiem postaci, co tydzień dostępne jest 10 darmowych bohaterów.6.Równe szanse-Gra nie jest typu Pay2Win, wchodząc na arene, zaczynając grę, wszyscy gracze zaczynają od zera, zdobywają doświadczenie, złoto za które kupią przedmioty zwiększające ich statystyki.7. Polonizacja.- Riot (Twórcy gry) Zadbali równie dobrze o polskich graczy dając nam w pełni spolszczoną grę, z dubbingiem w postaciach oraz przetłumaczonych tekstach na język Polski8. "Relacje" Między bohaterami w grze- Postacie w lolu mają swoją historię, w których jest opisane skąd pochodzi dany bohater, w jakim celu oraz co się działo w jego przeszłości, gdzie tak na przykład "Kha'zix" toczy walkę z "Rengarem", i ma to swoje konsekwencje w grze, Załóżmy że Kha'zix ma w przeciwnej drużynie Rengara, Kha ma do wyboru tak zwane ewolucje, gdzie może on ewoluować swoję umiejętności, ma ich do wyboru 3, jednak gdy Khazix, zabije Rengara na 16 poziomie doświadczenia, Nasz bohater może ewoluować czwartą. To Tylko jeden przykład, a jest ich wiele wiele więcej, można je znaleźć na oficjalnej stronie LoL'a z bohaterami (http://gameinfo.eune.leagueoflegends.com/pl/game-info/champions/)9. Turnieje- W grę League of Legends, grają profesjonalni gracze, którzy raz na jakiś czas biorą udział w turniejach, gdzie spotykają się z najlepszymi graczami z całego świata, jednym takim turniejem jest IEM w Katowicach, co rok.10. Prostota gry.- League of Legends, jest grą bardzo rozbudowaną, jednak, wcale nie tak trudno zostać jej mistrzem, wystarczy poświęcić troche czasu i