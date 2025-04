CS:GO - Niesamowita operacja Hydra

borys_space

Hejka !



Może już wiecie, że kilka nocy temu (23.05.2017) na rynek CS:GO zawitała nowa Operacja Hydra, a wraz z nią skrzynka z niesamowitymi skinami stworzonymi przez społeczność.

W tym artykule zamierzam oprowadzić was po tej operacji i pokazać wam ceny dropów na dzień dzisiejszy. (28.05.2017)

Do tej skrzyni wprowadzono 2 skiny czerwone, 3 różowe, 5 fioletowych i jesli to kogoś obchodzi to 7 niebieskich. Wszystkie skórki są bardzo ładne i warto je kupić. Oczywiście jeśli ceny opadną, bo teraz za samą skrzynkę dziś można skasować od 1,50 do 1,76 Euro. Ceny skaczą jak szalone.



A więc zacznijmy od czerwonych skinów :



- Five-SeveN-Hiper Beast - cena do 89 euro

- AWP-Oni Taiji - tutaj wydamy aż do 95 euro



To na tyle czerwonych skinów... Przejdźmy do różowych !



- M4A4-Hellfire - Równiósienkie 31 euro

- Galil AR-Sugar Rush - Ceną sięga, także równo, ale tutaj tylko 8 euro

- Dwie Beretty-Cobra Strike - Są tylko o 34 eurocenty droższe od Galila, choć nie wiem czy ładniejsze



Szybka zmiana na fiolety !



- AWP-Death's Head - Kolejna AWP, o wiele tańsza, bo tylko 2,31 euro, ale wygląd równy czerwonej !

- P90-Death Grip - P90-ka warta 3 euro, Jedna z niewielu, która naprawde przypadła mi do gustu !

- P250-Red Rock - Ładny pistolet, ale żeby za 2,90 go sprzedawać ?

- P2000-Woodsman - Kosztuje zaledwie 2 euro bez eurocenta :D

- AK47-Orbit Mk01 - Długo czekałem na jakiegoś ładnego kałacha i w końcu go mam ! Kosztuje 11.40 euro. No, bo w końcu kałaszki są drogie.



Niebieskich cen nie będę podawał gdyż wachają się od 40 do 60 eurocentów.

Mam nadzieje, że dotrwałeś do końca, jeśli tak to wielkie DZIĘKUJE

A więc podsumowująć...







Jeśli chcesz kupić przepustkę to tylko TERAZ !