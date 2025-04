Farming Simulator 17: Oficjalny Dodatek Big Bud

Big Bud to już drugie oficjalne DLC wydane do gry Farming Simulator 2017. Dodatek miał swoją premierę 9 maja 2017, a jego cena na platformie Steam wynosi 14,99 euro.W najnowszym dodatku znajduje się 14 maszyn. Wśród nich znajdziemy 2 nowe traktory: Big Bud 450 iBig Bud 747 o mocy odpowiednio 500 oraz 1100KM. Jak przystało na mody od firmy Giant modele są najwyższej jakości, a dźwięki maszyn zostały nagrane z prawdziwego ciągnika. Do gry dodano również siewniki:W grze pojawiły się również nowe pługi i kultywatory:Kolejną częścią tego DLC jest przyczepa Trailed Lifter z trzypunktowym zaczepem do traktorów, które jej nie posiadają.Przedostatnią maszyną z tego dodatku jest rozrzutnik obornika EV2200-120WR o pojemności 70 000 litrów i szerokości roboczej wynoszącej 15m.Ostanią maszyną jest wóz przeładunkowy Avalanche 1596 o pojemności 53000 litrów.Podsumowując, uważam że warto kupić to DLC. Wprowadza ono do gry wiele ogromnych maszyn, które znacząco ułatwiają rozgrywkę w szczególności na dużych polach.

Big Bud to już drugie oficjalne DLC wydane do gry Farming Simulator 2017. Dodatek miał swoją premierę 9 maja 2017, a jego cena na platformie Steam wynosi 14,99 euro.

W najnowszym dodatku znajduje się 14 maszyn. Wśród nich znajdziemy 2 nowe traktory: Big Bud 450 iBig Bud 747 o mocy odpowiednio 500 oraz 1100KM. Jak przystało na mody od firmy Giant modele są najwyższej jakości, a dźwięki maszyn zostały nagrane z prawdziwego ciągnika. Do gry dodano również siewniki:

TERMINATOR TH18 wraz z zbiornikiem TH1400. Szerokość robocza tego zestawu wynosi 18m a pojemność zbiornika to 14000 litrów

YP-2425A o szerokości 18,2 m i pojemności 5800 litrów

XL Toolbar 84FT wraz z zbiornikiem 980 Air Cart. Szerokość robocza tego zestawu wynosi 25,6m a pojemność zbiornika to aż 34500 litrów



W grze pojawiły się również nowe pługi i kultywatory:

Pług SPSL9 o szerokości 10,5m

Cultiplow Platinum 8m o szerokości 8m

Swifter SM 18000 o szerokości 18,2m

ST820 o szerokości 24m

