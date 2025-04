TOP 2 BOHATERÓW NA KAŻDĄ LINIĘ - LEAGUE OF LEGENDS

Fistaszekk

W grze jest ponad 137 postaci, jednak ja omówię 2 najsilniejsze (według mnie) postacie na każdą linię.

TOP LANE:

Galio - przez swój rework stał się bardzo silnym tankiem. Jest bardzo łatwą postacią, ma podrzut na dwóch umiejętnościach, dodatkowo przez swoją tarczę z W może zmienić cały przebieg team fightu.

Kled - rozegrałem Kledem ponad 20 gier, i mówię że jest bardzo mocny przez swoją umiejętność bierną i swoje R, jest wręcz zabójcą. Wlatujecie z R w przeciwnika, rzucacie Q, aktywujecie W i przeciwnik nagle znika i zabójstwo dla was.

JUNGLE:

Vi - jedna z najprostrzych postaci w jungli. Vi do 5 poziomu ma niezadobre ganki, jednak po 6 poziomie Vi potrafi zabić praktycznie każdego (oprócz postaci z magiczną tarczą np: Morgana, Galio). Bardzo szybko czyści junglę.

Lee Sin - król jungli od 3 sezonu. Jest on bardzo trudną postacią. Żeby komuś nim zainponować musisz nim dużo grać. Gdy już go opanujesz to twoje Kopnięcia będą perfekcyjne.

MID LANE:

Anivia - jest ona bardzo bezpieczną postacią przez swoją umiejętność bierną i W. Anivia to jedna z kilku postaci z największym win ratio.

Jayce - posiada on już na 4 poziomie 8 umiejętności. Możemy w Q,W oraz E dać 6 punktów wzmocnienia. Jest on według mnie najbardziej mobilną postacią w całej grze. Sam jestem Mainem Jayce, i wiem jaki jest silny. Z włączonym trybem strzelania na odległość, Jayce potrafi zabić przez kombinację E+Q, W, R, E, W+Q. Potrafi tą kombinacją nawet zabić całą drużynę przeciwną podczas team fightu.

BOT LANE - ADC

Caitlyn - Jej W może zastąpywać wardy, i umiejętność bierna, która bije ponad 160 obrażeń na 3 poziomie. Nie raz zdarzyło mi się że na nią grałem, i całkowicie przegrałem linię.

Jhin - jest on bardzo mobilnym ADC przez swoje W oraz R. Jego największym plusem jest jego umiejętność bierna. Co 4 atak zadaje 100% crita na każdym poziomie.

BOT LANE - Support

Rakan - Podrzut, tarcza, doskok, leczenie i urok. Czegoś chcieć więcej? Według mnie najmocniejszy support z wszystkich.

Blitzcrank - nie umiesz wyjść z brązu lub silvera? Żaden problem! Weź Blitzcranka, łap z Q przeciwników aż wkońcu się popłaczą i nie wytzrymają nerwowo! Dodatkowo jeśli będą chcieli ciebie zabić, to twoja umiejętność bierna uratuje ci życie, a przeciwnicy z nerwów wyjdą z gry.