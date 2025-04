Omówimy jak Jankos zaczynał swoją karierę i dotarł tu gdzie właśnie jest.

Marcin „Jankos” Jankowski Polak który aktualnie ma 21 lat i jest zawodnikiem H2k Gaming oraz jednym z najlepszych junglerów w Europie jednak początki nie były takie łatwe i tutaj omówimy jego losy. Oprócz tego że Jankos zawsze był wysoko w Challengerze to swoja karier rozpoczął bardzo późno bo w styczniu 2013 roku wtedy to dołączył do Francuskiej organizacji Team Mistral z takimi graczami jak Jokieez,Dobrygracz PL ,iNco ,Elendix osoby które teraz mało kto kojarzy bo odeszli od League of Legends. Jankos po okresie 4 miesięcy i przegranej w kwalifikacjach do LCS przechodzi wraz z reszta zawodników do GF-Gaming z tą drużyna niejedno krotnie zwyciężali Go4Lola jednak bez większych sukcesów we wrześniu 2013 roku dołączyli na krótki okres do H2k wygrali z nimi DreamHack Bucharest 2013 oraz CyberSport League 2013 i jego kolejnym krokiem była drużyna Kiedyś Miałem Team. W tej drużynie Jankos zajął 2 miejsce na Dream Hack Winter 2013 następnie ESL PRO Series Poland wygrywają a następnie LCS Promotion zaskakująco pokonując NIP.

KMT po dostaniu się do LCS zostaje wykupione wraz ze składem pod nazwa ROCCAT i zaczynają swój pierwszy sezon w LCS i robiąc furorę zajmując 3 miejsce w letnim splicie drużyna kończy na 4 miejscu zostają zaproszeni na IEM Cologne gdzie zajmują również 3-4 miejsce Jankos w tych sezonach zostaje okrzyknięty królem first bloodów poprzez wysoki udział w pierwszych zabójstwach w grach. W 2015 roku drużyna i jej forma drastycznie spada lądują na 8 miejscu bezpiecznym jednak nie zadowala to Jankosa jak i drużyna w następnym splicie letnim jest już trochę lepiej 5-6 miejsce i w regional qualifieres nie zakwalifikowują się odpadając na drużynę która wygrała te kwalifikacje Origen wynikiem 3 do 2.Po nieudanym sezonie Jankos wraz z Vanderem odchodzi z ROCCAT i dołącza do bardzo silnej drużyny jaką jest H2k ponownie zresztą.

Wraz z H2k w składzie wraz z Odoamne, Ryu oraz Forgivenem jadą na IEM Cologne zajmując 3-4 miejsce. W 2016 roku z H2k drużyna zajmuje 4 miejsce w splicie przegrywając na Fnatic 2 do 3 w następnym splicie zajmują 3 miejsce pokonując UOL w bardzo dobrej formie i dużym szczęściem kwalifikują się na Worldsy wraz z Jankosem w składzie po ciężkim początku na worldsach końcowo rewelacyjnie zajmują 3-4 miejsce i po takim wspaniałym sezonie zaskakująco dochodzi do zmian odchodzi Forgiven oraz Ryu a Vander zostaje wymieniony na Koreańskiego Bota Nuclear oraz Chei a na midzie ląduje Febiven. Rok 2017 wygląda bardzo wymagająco i H2k nie zdołało podołać zaskakująco odpadają w Playoffach na Fnatic które ostatecznie zdobyło 3 miejsce cudzemu kwalifikując się do Playoffów. Aktualnie Jankos przygotowuje się do letniego splitu wraz z H2k którym życzymy powodzenia oraz jak najlepszych osiągnięć.

Zapraszam do komentowania oraz propozycji kogo opisać w następnym artykule.