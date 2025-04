Gra MiestarPlanet została stworzona przez duńskiego projektanta Clausa Jensena rozgrywana jest w przeglądarce internetowej. Gra MoviestarPlanet została stworzona w 2009 roku. Na początku gry MoviestarPlanet robi się własnego ludzika. W grze MoviestarPlanet można wchodzić do domu i go dekorować. W grze MoviestarPlanet można wchodzić w:

Gry-są tam gry takie jak: ubierz się, zwariowane karty, Quiz, arkada, gra tylko dla przyjaciół, wybieg, casting.

Miasto Filmów-są tam: filmy, konkursy, kluby, zdjęcia, artbook, looks, design studio.

Chat-są tam: kawiarnia, plaża, skate park, klub VIP, park dla zwierzaków, centrum handlowe.

Zakupy-są tam: odzież, rzeczy, tła, muzyka, sklep diamond, animacje.

zwieżaki-są tam: boonies, zoo, bonsters, hotel dla zwierzaka.

aktywności

przyjaciele

mój profil

mój pokój

poczta

forum

YouTube

Dzisiejszy artykuł napisze o grze Moviestarplanet.Można wchodzić w tej grze w aktywności, w których się robi zadania jest też mój profil, w którym możesz dodać zdjęcie pokoju i zdjęcie przyjaciół. Jest tam Biografia, są prezenty, które dostajesz i wysyłasz są też wymiany, w których się wymieniasz z innymi za coś i można przetwarzać rzeczy, czyli za 10 przetworzonych rzeczydostajesz 1 fajną.W grze MoviestarPlanet masz własnego zwierzaka musisz się nim opiekować, myć go, karmić go, zabawiać go, bawić się z nim.W tej grze można wchodzić w:W tej grze chodzi o to, żeby zawierać przyjaźnie, uczyć się współpracy. Jak dla mnie gra MoviestarPlanet jest Bardzo fajna. W grze podoba mi się najbardziej to, że jest tam dużo gier i innych atrakcji.