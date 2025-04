Jak orać Xayah? Poradnik

PolskiMiszczu13

Hej hej siemanko ludziska chcecie grać jak demony najnowszą postacią, czyli Xayah? Jak tak to czytać.

Hejka ludziska. Oto poradnik jak orać Xayah jak na LCS lub lepiej. Po pierwsze to stosunkowo trochę trudna do opanowania postać, lecz gdy się poćwiczy, można osiągnąć perwekcję. Po drugie gdy w tej samej drużynie jest też Rakan, to sprawa jest ułatwiona. OK teraz co brać na początek? Oczywiście składać zalecane i brać Q. Później kupować coś na prędkość ataku np. Huragan Runaana lub Kosę Statikka. Potem pójdzie już z górki. A jeżeli nie ma Rakana, to polecam ADC lub MID (to zwykle działa sam testowałem.) Więc jak ta taktyka pomoże to dobrze radzę kupić też Ostrze Nieskończoności. I mam jeszcze 3 porady do tej postaci. 1. Gdy wróg jest w zasięgu polecam combo R E Q i podpalanie. 2. Gdy macie low hp uciekajcie pod najbliższą sojuszniczą wieżę. 3. Czasem combo Q E może uratować życię waszę oraz waszych sojusznuków ( 3 pióra, które trafią wroga unieruchamiają.) Jak nie wypali to módlcię się, aby wróg był pizdą z diamentu lub jebanym śilwerem, wtedy to już będzie łatwo. Ci, co oglądają Brązowe Myśli , to już na pewno będą wiedzieć o czym mówię. Na słowo Montażysty i procentów obiecuję, że będzie łatwo. Więc to wszystko, ale jak coś mogę zrobić poradnik do kogoś innego, więc piszcie w komentarzach i udostępniajcie, bo szczerze to trudno pracować nad takim materiałem ponad 2 godzinki. Naprawdę ludzie doceńcie moją pracę. Obieduję, że poradnik się przyda w wielu sytuacjach, podczas grania Xayah. Macie tu udostępniać albo nie będzie kolejnych Brązowych Myśli, bo Montażysta znowu cię napierdoli.