Half-Life najlepsza gra wszech czasów?

Half-Life wydany w 1998r. jest nazywany najlepszą grą wszech czasów. Dlacego? Postaram się wyjaśnić to w poniższym artykule.

Half-Life jest stworzoną przez Valve grą komputerową z gatunku first-person shooter. Gra stanowiła (bardzo udany) debiut studia Valve. W grze Half-Life, wcielamy się w Gordona Freemana, naukowca, który po nieudanym eksperymencie musi ucicec z kompleksu naukowego, a następnie udać się do innego wymiaru, aby pokonać istotę, która pootwierała portale na Ziemię, z kótych do naszego świata przedostały się groźne istoty.

Lecz dlaczego Half-Life jest nazywany grą wszechczasów? Między innymi dlatego, że posiada świetną i bardzo wciągającą fabułę, lecz również ze względu na swoją obszerność, oraz bardzo świetny i świeży (jak na tamte czasy) gameplay. Złożoność rozgrywki oraz niektóre aspekty takie jak np. oskryptowane sekwencje, zagadki logiczne, pomoc postaci niezależnych, potężny arsenał broni.

Na dużą uwagę zasługuje również duże zróżnicowanie przeciwników. Przeciwnikami w grze są zarówno ludzie, jak i istoty nie z tego świata. Przeciwnicy ludzcy różnią się w głównej mierze uzbrojeniem, natomiast różnych rodzajów potworów jest mnóstwo. Każdy gatunek różni się od siebie taktyką, siłą, szybkością poruszania się i ataku itp.

Moim zdaniem to łamigłówki w dużym stopniu przyczyniły się do tak dużego sukcesu gry Half-Life. Była to odskocznia od lekko monotonnych gier typu Quake czy Doom.

Half-Life uczyniło wielki przełom w dziedzinie gier video. Bez wątpienia tę grę można nazwać najlepszą grą wszech czasów, posiadała ona bardzo mało błędów, była bardzo grywalna, a fabuła wciągała po same uszy.