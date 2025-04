Black Guards 2 jest kontynuacją wydarzeń ze strategicznej gry turowej, rozgrywanej w świecie fantasy, opartej na popularnym w Niemczech systemie; Das Schwarze Auge (Czarne oko).

Blackguards 2 jest pełną spisków i intryg, historią zemsty głównej bohaterki Cassi, która zostaje wtrącona do lochu przez swojego męża. Towarzyszy jej zgorzkniały strażnik i pająki corapia, które swoim jadem potrafią spowodować śmierć lub szaleństwo oraz książka dotycząca sprawowania władzy która jest jej jedyną lekturą, jedynym oknem na świat. Z biegiem czasu Cassia zapuszcza się w coraz bardziej niezbadane, niebezpieczne zakątki lochów i udaje się jej uciec. Kiedy opuszcza lochy nie jest już tą samą osobą jej twarz jest oszpecona przez pająki, jej psychika ulega diametralnej zmianie,zakłada maskę i wyrusza na poszukiwanie sojuszników którzy pomogą jej w dokonaniu zemsty na mężu za wyrządzoną krzywdę. W trakcie przygód napotykamy na starych znajomych z poprzedniej części gry. Klimat nie jest sielankowy, nie ma elfów czy jednorożców za to dostajemy brutalną wizję świata gdzie niewolnictwo czy zorganizowana przestępczość jest na porządku dziennym. Gra oferuje całkiem bogate możliwości rozwoju naszych postaci, oprócz tego walki toczone w systemie turowym odbywają się na mapach zawierających interaktywne elementy wpływające na naszą korzyść, bywa też że czasem dobrym rozwiązaniem zamiast walki jest ucieczka, tak czy inaczej walka w "czarnych strażnikach" posiada solidny potencjał taktyczny. Po ukończonych walkach odkrywamy nowe lokacje, oglądamy scenki budujące klimat gry oraz zyskujemy niedostępne wcześniej możliwości jak zakup nowego wyposażenia, przesłuchiwanie jeńców czy rozmowa z naszymi towarzyszami. Stajemy przed wieloma wyborami dialogowymi które niosą za soba pewne konsekwencje choć nie ma to większego wpływu na główna linię fabularną. Grafika jest na przyzwoitym poziomie a walki rozgrywane są w rzucie izometrycznym. Wielkim plusem gry jest to że potrafi zaciekawić od samego początku, w czasach kiedy gier jest multum i nie ma tyle czasu żeby zagrać w każdą:) jest to wielki atut.



Zamieszczam przykładowy gameplay z gry: