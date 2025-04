Czas Pokemon! Teraz także w grze Przeglądarkowej PokeWars!

Ciągle słyszymy w telewizji czy to w innych formach komunikacji o Pokemon GO oraz o graczach łapiących pokemony na całym świecie. Aplikacja ta ogarnęłą zasięgiem niemal cały świat! To nie lada wyzwanie ale udało się! Niestety dobra aplikacja to także duże wymagania by działała ona na naszym telefonie. Nie każdy może sobie pozwolić na skosztowanie smaku tej gry! Jest rozwiązanie, czyli gra przeglądarkowaPokeWars to gra Przeglądarkowa stworzona na przełomie 2012/2013 roku. Gra ta zgromadziła już okołotrenerów! Niesamowite jak świat pokemon może wciągnąć ludzi do gry! Jak wiadomo świat pokemon znaczy się łapaniem pokemon oraz trenowaniem ich do późniejszej walki o zwycięstwo! Do dyspozycji w grze mamy kilka postaci oraz pokemony! Każdy z nich ma inną rase oraz moce ataku!Poznaj tajemniczą krainę Pokemonów. Trenuj swoją drużynę i rywalizuj z innymi graczami. Stań się najlepszym trenerem Pokemon! Już teraz rozpocznij swojąwędrówkę i łap dzikie Pokemony wWybierz postać, która najbardziej Ci odpowiada, jeden zoraz startowego pokemona i rozpocznij swoją przygodę! Twój nowy towarzysz będzie Ci wierny w każdej sytuacji.Jak wiadomo są 2 wybory tego rozwiązania:1) Możemy kupić Punkty w grze za walute PLN2) Możemy robić zadania naa następnie wymienić za punkty w grze!