Witam nazywam się Wojo i przedstawie Wam najlepszą gre z mojego dziecinstwa.Na początek kilka faktów oFabuła kampani rozgrywa się w fantastycznym swiecie Antragrich . Więcej wam niestety nie opwiem zbadajcie sami ten świat mocy i magi . Gracz do wyboru ma w podstawowej wersi 8 frakcji z dodatkiem9 :a oto stworzenia :1. Pikinier2. Kusznik3. Gryf4. Miecznik5. Kapłan6. Kawalerzysta7. Anioł1. Centaur2. Krasnolud3. Elf4. Pegaz5. Ent6. Jednorożec7. Złoty Smok1. Gremlin2. Gargulec3. Golem4. Mag5. Dżin6. Naga7. Tytan1. Imp2. Magog3. Cerber4. Demon5. Czarci lord6. Ifryt7. Diabeł1. Szkielet2. Zombi3. Zjawa4. Wampir5. Lisz6. Czarny rycerz7. Kościany Smok1. Tryglogdyta2. Harpie3. Złe Oczy4. Meduzy5. Minotaury6. Chimery7. Czarne Smoki1. Gobliny2. Wilczy jeźdźcy3. Orki4. Ogry5. Ptaki gromu6. Cyklopi7. Behemody1. Gnoll2. Jaszczuroczłek3. Ważki4. Bazyilszek5. Gorgona6. Wiverny7. Hydry1. Nimfa2. Żywiołak Powietrza3. Żywiołak Wody4. Żywiołak Ognia5. Żywiołak Ziemii6. Żywiołak Magii7. FeniksPozwoliłem podać sobie nazwy które powinien kazdy kojarzyć nawet nie grając nigdy w jakom kolwiek częsć tej seriiw dodatku fanowskimmamy jeszce jedno miasto1. Źródlana nimfa2. Marynarz3. Pirat4. Bestie Sztormów5. Czarodziejka6. Niksa7. Wąż MorskiNa początku rozgrywki mamy do wyboru wałsnie tyle miast i jeszcze więcej bohaterów rózniącymi się statystykami i co najważniejszeoraz premię poczatkową jedna z trzech opcji ( artefaktu, złota , zasobów) Po rozpoczęciu rozgrywki rozwijamy miasto i ekspolatujemy nasz swiat .niżej macie krótki poradnik co zbudować aby rozwinąć silnom ekonomie1. Rada Miasta2. Gildia Magów pozim 13. Targowisko4.Kuźnie5.Ratusz6. Umocnienia7. Zamek8. Kapitoli dopiero pózniej zacząć budować objekty wojskowe aby pokonać stwory czychające na nas na mapie i pozyskanie cennych zasobów niezbędnych do rozwoju naszego miasta lub miast .Celem gry zazwyczaj jest podbicie wszystkich wrogich miast i pokonanie wrogich bohaterów.Myślę że stwierdzenie jedna z najlepszych gier na świecie nie jest przesadzone a zresztą zagrajcie sprawdzcie sami naprawde warto . Polecam .P.S.A co doznajdzieci to na YT

Fabuła gry przebiega poprzez siedem grywalnych kampanii, których akcja umiejscowiona jest na kontynencie Antagarich. W trakcie kampanii historia jest przedstawiana z różnych punktów widzenia, co daje graczowi możliwość gry każdym rodzajem miasta.



Po zaginięciu Rolanda Ironfista, króla Enroth, przed wydarzeniami z Might and Magic VI: The Mandate of Heaven, jego żona, królowa Katarzyna, obejmuje władzę w królestwie. W międzyczasie zostaje zamordowany jej ojciec, władca Erathii – król Gryphonheart. Bez swego wspaniałego króla królestwo Erathii pada pod najazdem mrocznych sił Nighonu i Eeofolu. Królowa Katarzyna powraca w rodzinne strony do Antagarichu z zamiarem zebrania ludzi ze swej ojczyzny i poprowadzenia ich przeciwko złu, które zdewastowało ich kraj.[4]



Stolica Erathii, Steadwick, zostaje podbita przez władców podziemi z Nighonu oraz Kreegan z Eeofolu[5]. Tymczasem na zachodniej granicy ścierają się dwa kraje, Tatalia i Krewlod, wykorzystując szansę na poszerzenie terytorium[6]. Pierwszym zadaniem Katarzyny jest ustanowienie przyczółku w podbitym królestwie poprzez uzyskanie pomocy od sojuszników. Czarodzieje z Brakady i elfy z AvLee odpowiadają na wezwanie i razem nacierają w kierunku Steadwick[7]. Ostatecznie sojusznicy odbijają stolicę, szybko tłumiąc wojnę graniczną na zachodzie. Wkrótce potem Lucyfer Kreegan, dowódca armii Eeofolu, wysłyła do Erathii posłańca, który twierdzi, że Roland Ironfist jest przetrzymywany jako jeniec na ich terytorium[8]. AvLee najeżdża na Eeofol, nie udaje się jednak uratować Rolanda, który zostaje przeniesiony na północ. Następnie Katarzyna najeżdża Nighon, spychając armie podziemne z powrotem na ich wyspę.



W międzyczasie nekromanci z Deyji, którzy byli odpowiedzialni za zabójstwo króla Gryphonhearta, planują ożywić jego ciało w postaci licza. Mają zamiar wykorzystać jego mądrość do pokierowania ich własnymi armiami nieumarłych[9]. Jednakże wola Gryphonhearta, nawet w jego zepsutym stanie, okazuje się dla nekromantów zbyt silna