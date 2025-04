NinJump Dash, Color Switch i Benji Bananas

W tej grze chodzi oto żeby ścigać się z innymi graczami. Na początek w grze NinJump Dash trzeba nazwać swoją postać. Później wchodzi ci w trening w którym masz wygrać. Jest tam sklep, w którym można kupić:

Kostiumy

Karty zwiększające

Monety

oferty

W grze Color Switch są tam plansze takie jak:

challenges - trzeba kulką przechodzić przez koła dobrym kolorem

bling - schodzi się w dół i nie można wpaść w igły

shoot - trzeba strzelać w dobry kolor

brick - trzeba rozwalić wszystkie prostokąty na górze

easter - nie można w nic wpaść

circle - trzeba skakać na dobry kolor

target - trzeba rozwalać dobry kolor

slide - trzeba dobrze ruszać kulką

break - trzeba wchodzić w ten sam kolor

climb - trzeba się odbijać od ścian z tym samym kolorem

jump - skacze się do gury

line - trzeba uciekać przed kolcami

border - trzeba odbijać się od ścian

loop - nie można w nic wpaść

Dzisiejszy artykuł napisze o grze NinJump Dash, Color Switch i Benji BananasPieniądze zbiera się przez ściganie się z innymi graczami. W tej grze NinJump Dash można tworzyć własny serwer albo dochodzić do innych graczy. Można się zalogować przez Facebooka i googleplay. Można zapraszać innych przyjaciół, żeby z nimi grać i rozmawiać. Są tam moce, którymi sabotujesz innych w dotarciu do mety.Za te wymienione plansze zdobywa się gwiastki, za które kupuje się skiny do ludzika. Jest koło, za które dostaje się dużo gwiazdek.W grze Benji Bananas chodzi oto żeby zbierać banany huśtając się na lianach. Jest dużo plansz w których można grać. Kupuje się tam dużo postaci, przedmiotów, zwierząt i innych rzeczy. Wykonuje się tam misje, za które dostaje się banany i za wykonanie misji dostaje się moce. I to na tyle nic więcej nieda się napisać o tej grze, ale wszystkie gry mi się bardzo podobały.