Gry LEGO dalej na topie?

Skowant

w tym artykule przypomnę wszystkim dobrze znane gry serii LEGO :D

Czy pamiętacie gry serii LEGO? To właśnie o nich będzie ten artykuł. Na pewno każdy pamięta takie pozycje gier LEGO jak:

Piraci z karaibów

Harry Potter

Indiana Jones

Fenomen tych gier był taki; wszystkie te gry były zbudowane z klocków, które wszyscy znamy. Mowa tu o znanych wszystkim klockach od firmy LEGO. Ale wróćmy do tych gier

Dlaczego się wyróżniają?

*Dlatego, że najmłodsi widzieli w nich swoje ulubione klocki, ale w tym wypadku postacie były bardzo dobrze animowane

*Młodzież jak i starsi gracze dobrze znają te wszystkie filmy na jakich bazowali twórcy tych gier



Może to własnie te połączenie doprowadziło do takiej popularnosci gier z klockowymi bohaterami, barwnymi przygodami oraz innowacyjna oprawą graficzną.



Jedno jest pewne, TWÓRCY EKSPERYMENTUJCIE! :D



A wy co myślicie? Jeśli tworcy zaczeli by wymyslac gry, jakich jeszcze nie było to byśmy częsciej po nie sięgali, czy jednak dobrze nam znane FPSy i MMO są wystarczające dla szerokiego grona graczy? Napiszcie w odpowiedzi do tego artykułu :)

Pozdrawiam, Skowant