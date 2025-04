Drogi Riot Games, proszę uprzejmie o usunięcie Teemo.

Nepemise Nie chodzi tu tylko o nieprawdopodobny damage postaci jaką jest Teemo. Nie chodzi też o jego niewidzialność w krzakach ani grzybów które zabierają pół paska zdowia. Nie chodzi o truciznę, czy też o jego prędkość poruszania się. Sama osoboośc tego ,,słodkiego chomiczka" jest niczym Hello Kitty z wypowiedzi jednego z polskich księży - SZATAN. Zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę że irytujący śmiech Yordla doprowadzał do depresji, zaprzestania grania w LoL'a czy też wyrzucania monitoru przez okno. Oczywiście istnieją też fani szatańskiego chomika. Lecz nie powinno się wielbić czegoś co doprowadza do takich rzeczy. Apeluję aby jak najwięcej graczy Ligi Legend zgłaczało do Riot Games aby usuąć Teemo . Tak Bedzie lepiej. Współczuję One Trickom Nasusu [*]. Dziekuję za uwagę i przepraszam za błędy. :)

Settuo Moim zdaniem wystarczyło by go trochę znerfić postać sama w sb nie jest zła i jak się go nie sfeeduje to z mr można coś wywalczyć.

turbo45 Teemo jest op tylko dzięki q gdyby dali mu szanse procentową na trafienie to już nie byłby taki silny. Co do nasusa wystarczy troche magic resistu i da się zabić

Alialmans Omg, ludzie, on to napisał dla żartu

Kadetek No niestey mineło już trochę czasu a Teemo nadal jest

Stolczyk98 Nieee ma szans ! Teemooooo najlepszy zawsze lubiłem nim grac:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

YoshihitoMayoshe1 teemo to kozak



npl1111 Dobrze prawisz

npl1111 I madrze

SkyDogPL Najlepszy pomysł jaki słyszałem. :grinning:

marcin_wisniewski2 Teemo jest spoko

wojtekkopinski Zalezy czy Ty massz go w Teamie czy w Enemy :D

marcin_wisniewski2 W obydwu przypadkach jest spoko

Norisi taaaak! Usunąć Teemo! Jestem za ;D



kamirose CO WY MACIE DO BIEDNEGO CHOMIKA !





RzecznyZmij sa gorsze czempiony niz teemo gosciu i bardziej niezbalansowane jak renekton jax czy diana elo benc



pilkarz45 No są





wojtila Termotto trudna postać



Lyzeg Gram już parę lat w lola i zawszę kiedy widzę tę postać to wiem że przegram i moge już wyjść 90% ludzi w moim teamie którzy grali teemo feeadowali przeciwnika





jacpop Teemo to postać łatwa do kontry po 9 poziomie czyli jak ma sie dostęp do tego innego warda tego czerwonego i wtedy kiedy uwazasz ze moze on miec grzybki to uzyj tego i widzisz je i mozesz je zniszczy

SlodkiPieselek Riot gamems nie słyzsałem

tunnellight No nie wiem, nie cierpię diaboła ale Riot ma nas w 4 literach i go nie usunie, tak samo Zoe

Mirathis Teemo może i jest wkurzającą postacią ale nie zostanie on usunięty z gry tak samo jak nie zostanie usunięta Zoe

plmordor Hail teemo the destroyer of the words :smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp: