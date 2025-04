Nowe Doznania

DraXoo

Cześć , chciałbym sie z wami podzielic moimi doznaniami , poniewaz jestem nowy na portalu ,,Gamehag" pomyślałem ze warto było by z integrować się z użytkownikami stronki.

Na samym początku , napewno wchodząc na strone mamy miłe doznania ciekawa kreaturka prowadzi nas przez samouczek jeszcze lepsze jest to ze mozemy dostac za to darmowe kamienie dusz , nie spotkałem sie z takim bonusem poniewaz jest ich az 100 wiec to miły podarunek od twórców stronki.

Strone znalazłem na Facebook'u i stwierdziłem ze dołacze do niej , widziąc ze jest w niej duzo ciekawych gier , nagród , postanowiłem sie zalogowac , od wczoraj zgarniając przy tym 580 KD , popatrzyłem na gry i stwierdziłem ze nie będę narazie nic pobierac zeby sprawdzic co i jak ze strona zagrałem w pierwsza lepszą gre przeglądarkową i jest pierwsze kd zdobyte , ucieszyłem sie co do tego poniewaz tam gdzie trafiłem ( w grze ) znalazłem paru ludzi własnie z tej strony którzy okazali sie bardzo pomocni , za co im dziękuje.

Następną grę która chciałem wy próbowac było World of Tanks gram w to bardzo długo i od jakiegos czasu myslałem zeby stworzyc nowe konto i zacząc badac nowe nacje czołgów z którymi nie miałem doczynienia , wiec nadazyła sie okazja po stworzeniu nowego konta znowu spotkałem kilku ludzi którzy zaczynali gre tez z tej strony , pomoglismy sobie nawzajem i wykonalismy zadanie. Chciałem sie tym z wami podzielic poniewaz , moze po przeczytaniu bedziecie brali troche wiecej powagi do wykonywania jakichs zadan w niektórych grach bo moze kolega z tej samej strony bd tez chciał to zaliczyc wiec warto pomoc sobie wzajemnie i miec wiecej pewnosci ze da rade zrobic zadanie w kilka osób. Chciał bym tez podkreslic jedna rzecz za na stronie , choc jestem tu krótko nie spotkałem sie z tak zwanym Flame'm ( obrazaniem ) wprost przeciwnie ludzie są bardzo mili ,zaradni , pomocni, po dodaniu pierwszego pytania po jakichs 5/6 minutach dostałem odpowiedz z podpowiedziami co i jak zrobic , było to bardzo mile ze strony innego uzytkownika wiedząc ze jestm nowy na stronie. Wiec jezeli wy nowi uzytkownicy bd mieli jakies trudnosci , problemy , nie bójcie sie zapytac , po rozmawiac lub po prostu po prosic o pomoc.