kupiłem skina

napisz do supporta gamehaga i napisz im co się stało

sprawdz w jaki czas powinnienes go otrzymać

napisz do support , opisz sprawe , dodaj pare screenów

Napisz do supportu najlepiej ze screenem zakupu, aby nie być gołosłownym.

Napisz do Support albo idź z tym do sadu (pzdr dla kumatych)

poczekaj nic nie jest od razu jest to czasami opóźnione sam tak miałem :)

konradx30

Skin podobnie jak psc i inne są do 3 4 dni. Jeżeli po tym czasie nic no to support