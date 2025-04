teraz to trzeba tyle czek na spr ze jprdl

No, ja na sprawdzenie swojego arta już ponad tydzień czekam.. Ciekawe czy w tym tygodniu go sprawdzą -.-

Daeelzis

300 KD to standard. Jeżeli chcesz więcej to musisz serio się rozpisać, dołączyć zdjęcia no i oczywiście wszystko na temat