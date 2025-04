World of Tanks.

Dzisiaj chciałbym napisać recęzję gryKtórą pobrałem z ciekawości rok temu.Niby są też te world of worldships i te samoloty aleta jest według mnę najlepsza.Gra się toczy w latach wojny i możn się w nią wczuć że jesteśprawdziwym czołgistą i masz obowiązek zadbać o załogężeby nie umarła.Chowasz się za muramiwrakami i domami niszczysz drzewa,stodoły.gra polaga na tym że jest chyba 14 graczy i są dwie dryżyny twoja i przeciwna.Orginalny tryb polega na tym żeby zniszczyć wrzyskie pojazdy wroga albo przejąć bazę przeciwnika.czołgi kupujesz za kredyty zdobytę w walce możesz pójść do kiosku i kupić gazetkę World of Tanksjest tam kod który możesz wpisać w grze i dostać złoto.Rejstrujesz się i ściągasz grę na sronię http://worldoftanks.eu a instalujesz ją już przy uruchomieni w tymmiejscy gra zostaje przes ciebia aktualizowana i zainstalowana.Kilka słów o niej od gry.online.plHistoria drugiej wojny światowej od lat przeżywa renesans – temat zmagań państw Osi z aliantami nie od dziś stanowi kanwę wielu gier, filmów, komiksów czy książek. Większość dzieł opartych na tych wydarzeniach powiela zastane wzorce – nietrudno znaleźć produkcje bliźniaczo podobne do Codename Panzers, Men of War czy serii Battlefield. Na ogół mamy do czynienia z FPS-ami lub RTS-ami – gatunkami, które z racji swej nastawionej na walkę struktury wręcz idealnie nadają się do osadzenia w realiach największego konfliktu naszych czasów. Od czasu do czasu zdarzają się jednak gry, które wnoszą prawdziwy powiew świeżości, tworząc coś zupełnie nowego. Tak jest w przypadku World of Tanks.Gra często jest aktualizowana,ma swoje forum na którym można się o wrzyskozapytać i udzielić innym pomocy.Jest onaoceniana i grają w nią MILIONYgraczy.Gram w to już rok i jeszcze mi sie to nie znudziło.Gra ma kilka trybów napoczątek tutorjal możesz sobie stworzyć server zaprosićkolege/koleżankę i razem znim/nią graćJa oceniam ją 9/10 dużo żeczy są bardzo fajne ale grafika drzew mi się teoche nie podoba ponieważgdy spadają czasami wchodzą w ziemię.Ale poza tym wrzysko jest bardzo fajne polecam i zachęcam da zagrania w tą grę ponieważ jest darmowa i bardzo wciągająca i szybko się nie znudzi.Czasami dram w nią sam na sam z kolegą ak to robie o tak wchodzę w zakładkę bitwa chyba treningowa i zapraszam go wybieram mape i klikam rozpoczni bitwę jest to bardzo prostę i przyjemnę.Jeszcze o garażuMimo że powyższe wywody brzmią skomplikowanie, sama rozgrywka jest bardzo przejrzysta i przystępna – dzieli się bowiem na dwie części: garażową i bitewną. Pierwszą stanowi dobór maszyn (dostępne są pojazdy trzech frakcji: USA, ZSSR oraz III Rzeszy), ich części składowych (jak radio, gąsienice, armata, wieżyczka czy silnik), amunicji czy nawet składu osobowego. Za wszystko to płacimy gotówką, którą zdobywamy podczas bitew. Jak w każdej grze MMO znaczny nacisk został położony na rozwój „postaci”. Poza pieniędzmi zdobywamy też doświadczenie – jedno i drugie służy do wynajdowania kolejnych ulepszeń i usprawnień. Jak więc widać, zamiast klasycznego levelowania, nowszego ekwipunku oraz mocy mamy coraz potężniejsze pojazdy, lepsze części do nich oraz bardziej niszczycielską amunicję.Źródło: http://www.gry-online.pl/S020.asp?ID=7454Dziękuję za przeczytanie i rzycze miłego dniaPanKotel