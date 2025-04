Zatańczmy!!! Czyli poradnik do Rakana! (wspierajacy)

Hejka! Chcielibyscie zaczac grac Rakanem, ale nie wiecie za bardzo jak on dziala? Jesli tak, zapraszam do czytania!

Co to za postac, na jaka linie chodzi? Rakan, to typowy wspierajacy, posiadajacy mnostwo leczen, tarcz i cc. Jest bardzo mobilny, nawet sporo bije (no dobra, moze nie) i leczy, czego chciec wiecej?



Jakie ma umiejetnosci? Jak dzialaja?

Umiejetnosc pasywna Rakana to Zwariowane szkrzydla.

Płaszcz Rakana od czasu do czasu generuje tarczę; również w trakcie walki. Rakan może skrócić czas odnowienia tej umiejętności, atakując wrogiego bohatera

.

Q Rakana to Lsniace Pioro.

Rakan miota w przód zaczarowanym piórem. Jeśli trafi wrogiego bohatera lub potężnego potwora, zadaje mu obrażenia i napełnia swój płaszcz magią. Po krótkiej chwili obszar dookoła Rakana zostaje objęty leczeniem. Leczenie aktywuje się natychmiast, jeśli Rakan dotknie sojusznika. (Jeśli tego nie zrobi, zasięg leczenia jest większy)



W Rakana to Wielkie Wejscie.

Rakan skacze do przodu i ląduje (w dobrym stylu) w wybranym miejscu. Po wylądowaniu zatrzymuje się na krótką chwilę dla widowiskowego efektu, a następnie wyskakuje do góry, wyrzucając w powietrze pobliskich przeciwników.



E Rakana to Taniec Bojowy.

Rakan doskakuje do sojusznika, osłaniając go od obrażeń. Taniec Bojowy może zostać użyty ponownie przez kilka sekund, nawet na tym samym celu. Jeśli celem umiejętności jest Xayah, Rakan spieszy jej na pomoc z większej odległości.



Superumiejetnosc (R) Rakana to Lotnosc.

Rakan rzuca się do biegu, zaczarowując swój płaszcz i rzucając urok na widownię. Gdy Lotność jest aktywna, Rakan urzeka wszystkich przeciwników, których dotknie, i zadaje im obrażenia (działa raz na każdego bohatera). Pierwszy bohater, którego dotknie, zapewnia mu ogromny przyrost prędkości ruchu.



Dodatkowa umiejetnosc pasywna Rakana to Zjednoczenie Kochankow.

Jesli w sojuszniczej druzynie jest Xayah, Rakan (oraz Xayah) otrzymuja dodatkowa umiejetnosc pasywna. Jeśli Xayah lub Rakan teleportują się do bazy, drugie z nich może zgrać się z partnerem, aranżując idealny choreograficznie powrót do bazy.



Dobrze, znam juz jego umiejetnosci, co dalej?

Teraz zajmiemy sie reszta, czyli buildem, itemami, specjalizacjami, itd.



OK! To moze specjalizacje?

Ah, te problemy. Mnostwo klotni, jaka kluczowa specjalizacje wybrac. Wiele ludzi dyskutuje: Odwaga Kolosa, czy Blogoslawienstwo Piewcy Piatrow. Już wam pomagam!

Wszystko zalezy od tego, co wolimy.



Kiedy brac Blogoslawienstwo Piewcy Wiatrow?

Blogoslawienstwo Piewcy Wiatrow bierzemy wtedy, gdy skupiamy się na leczeniu i tarczowaniu sojusznika. Wzmacnia wtedy o 10% efekty leczen i tarcz.

Kiedy brac Odwage kolosa?

Odwage Kolosa bierzemy wtedy, gdy chcemy być agresywnymi tancerzami bojowymi. Wtedy, jeśli uzyjemy twardej konroli tlumu dostajemy tarcze.

Co z runami?

MOJE runy na Rakana to:

X9 pieczec: zloto

X9 znak: przebicie odpornosci

X9 glif: regeneracja many

X3 esencja: zloto

To tylko moje runy, jeżeli ktos uwaza, ze inne będą lepsze to może inne ustawic, kwestia uznania.

Chwila, chwila! Wiem już jak zdzialaja umiejetnosci, ale która umiejetnosc maksowac?

To także kwestia uznania, jednak zalezy również od sytuacji.

Zalozmy, ze wygrywacie linie, musisz duzo inicjowac. Wtedy przyda się maksowanie W, co skraca jego czas odnowienia oraz zwieksza zadawane obrazenia. W możemy maksowac także wtedy, gdy jako kluczowa specjalizacje wzielismy Odwage Kolosa.

Jeśli jednak wrog jest zbyt silny, oraz duzo nas obija, lepiej maksowac wtedy nasze E, co wzmacnia nasza tarcze i skraca jej czas odnowienia. E warto tez maksowac jeśli jako kluczowa specjalizacje wybralismy Blogoslawienstwo Piewcy Wiatrow.

Q rakana bez wyjatku na sytuacje zazwyczaj maksuje ostatnie, ponieważ daje nam to tylko skrocenie czasu odnowienia, a zadawane obrazenia oraz leczone zycie zwiekszaja się wraz z poziomem.

Ok.!! Co z buidem?

Widzialam naprawde wiele roznych buildow na Rakana. Jednak, który z nich jest najlepszy?

Zacznijmy od przedmiotow poczatkowych:

1.Starozytna Moneta

Najczesciej (chyba) wybierany przedmiot startowy na Rakana. Co nam daje? Co jakis czas wrogie stwory (czyt. Minionki) wyrzucaja monety, których sa dwa rodzaje, niebieskie i zlote. Niebieskie przywracaja nam mane, a zolte daja nam 20-30 sztuk zlota. Jeśli uzbieramy dzieki temu przedmiotowi 650 sztuk zlota, oraz go ulepszymy kupujac Medalion Nomada, otrzymamy eliksir dajacy nam 1 poziom umiejetnosci, czyli nasze ulepszanie umiejetnosci skonczy się na 17 poziomie.

2.Ostrze zlodziejki czarow.

Widywalam, jeśli ktos uwaza ze woli ten przedmiot od monety, to jak najbardziej on dziala. Wystarczy, ze będziemy obijac naszego wroga z Q, czy atakow podstawowych i dostajemy dodatkowe zloto. Jeśli jednak zabijemy jakiegos stwora efekt ustaje na 12 sekund. I tak samo jak w przypadku monety, jeśli uzbieramy 650 zlota za pomoca tego przedmiotu, otrzymujemy bierna predkosc ruchu za atakowanie wroga.



3.Reliktowa Tarcza.

Widzialam, slyszalam, ale czy to dziala – nie wiem. Z tego co udalo mi się zauwazyc, Rakan jest postacia dystansowa (tak, wiem, nie wyglada, ale da się na niego kupic huragan runaan), wiec może to dzialac jak w przypadku Thresha (bierna przedmiotu nie dziala w 100% ). Jeśli chcecie – kupujcie, nikt raczej nie będzie miał nic przeciwko (raczej).

Przejdzmy teraz do dalszych itemow. (Sa to moje preferencje, nikt nie musi się z tym zgadzac)

Jeśli wybrales na start Starozytna Monete, możesz kupic:

- Talizman Wstapienia – pochodny item od Starozytnej Monety, możemy go uzywac w trakcie ulti, co daje nam dodatkowa predkosc ruchu (oraz naszym pobliskim sojusznikom)

- Oko Oazy – wardy, wizja, wardy!

Jeśli wybrales na start Ostrze Zlodziejki Czarow:

- Roszczenie Krolowej Lodu – wypuszcza 2 duszki, które ujawaniaja przeciwnika i go spowalniaja

- Oko Obserwatora – wardy, wardy, wizja, wardy!!

Jeśli wybrales na start Reliktowa Tarcze, możesz kupic:

- Zbocze Gory – ty, lub ty i twój sojusznik otrzymujecie tarcze

-Oko Ekwinokcjum – wardy, wizja, wardy, wincyj wardow!!!!

Majac już przedmioty dajace zloto, możemy wybierac przedmioty dalej:

- Odkupienie – typowy przedmiot pod walki druzynowe, leczy sojusznikow w danym obszarze, bije wrogow

- Ognisty Trybularz – wzmacnia nasze leczenia i tarcze, daje nam moc umiejetnosci

- Przysiega Rycerska – znajdujemy sobie partnera, gdy jest on w poblizu otrzymujemy dodatkowy pancerz i predkosc ruchu, oraz otrzymujemy za niego czesc obrazen (smutny los wspierajacego)

- Tygiel Mikaela – wzmacnia leczenia i tarcze, skraca czas odnowienia

- Zwiastun Zake’a – znow musimy znalezc sobie partnera i gdy my lub on bijemy, dostajemy ladunki. Gdy uzbieramy ich 100, my oraz nasz partner otrzymujemy dodatkowa moc umiejetnosci, szanse na trafienie krytyczne

- Naszyjnik Zelaznych Solari – tarcza dla wszystkich pobliskich sojusznikow

- Buty – do wyboru: predkosci, ioanskie buty jasnosci umyslu (skrocenie czasu odnowienia), obuwie merkurego (odpornosc na magie), tabi ninja (pancerz)

Wombo Kombo!!! Czyli w jakiej kolejnosci uzywac umiejetnosci.

Na Rakanie mamy kilka podstawowych komb, które warto wykorzystac:

1.E, W, Q, E

Doskakujemy do sojusznika z tarczy z E, po czym skaczemy we wroga (w wielkim stylu) z W, gdy jest jeszcze podrzucony uzywamy Q, aby się wyleczyc, po czym z gracja odskakujemy z miejsca walki z powrotem do naszego sojusznika.

2.E, E, W Q

Kombo podobne do poprzedniego, tylko na start doskakujemy do pierwszego sojusznika, aby moc doskoczyc do drugiego sojusznika, po czym inicjujemy walke z W i leczymy siebie oraz sojusznikow z Q.

3.R, W

Bardzo proste i praktyczne kombo. Uzywajac naszej R możemy wskoczyc we wroga z W, by go przyciagnac. Praktyczne, prawda?

Dobrze, już wiem jak Rakan dziala, co robi, co się kupuje, ale nie wiem z czym dobrze dziala i co jest na niego silne!

Coz, Rakan dziala dobrze z praktycznie kazdym ADC, jednak mam swoje ulubione picki: Xayah (chyba oczywiste), Miss Fortune, Kalista, Tristana, Yasuo



Wedlug mnie, Rakan jest silny na wiele postaci, ale na wiele jest tez slaby. Wszystko zalezy od umiejetnosci wroga, jak i od twoich umiejetnosci gry Rakanem.

Z tego co zauwazylam, Rakan ma lekkie problemy z postaciami takimi jak Soraka, czy Morgana, jednak da się przezyc. Szczególnie trudno gralo mi się na Urgota, gdy uzywal R.



Grajac na Rakana (tzw. Mirror lane’a), nie inicjowalam walki pierwsza. Gdy wrogi Rakan skakal w moja strone, uzywalam W na wrogiego ADC. Wtedy Rakan wskakiwal prosto w obszar podrzucenia, a moja druzyna mogla spokojnie wygrac walke.

To chyba tyle jeśli chodzi o moje rady dotyczace gry Rakanem. Jeśli macie jakies pytania, piszcie w komentarzach, chetnie na nie odpowiem.

Mam nadzieje, ze do zobaczenia :D