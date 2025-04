Farming Simulator 17 niesie z sobą wiele zmian, takich jak:

-mamy o wiele więcej ustawień gry (np. manualne odpalanie)

-teraz wybór poziomu trudności ma wpływ na ustawienia(np. na poziomie trudnym wszystkie są załączone standardowo, a na poziomie łatwym większość funkcji jest wyłączona np. manualne odpalanie,ale w menu pauzy można włączyć te funkcje)

-mapa "Sosnovka" będzie dostępna, ale nie podjęto żadnych zmian na razie

-nowa mapa nazywa się "Goldcrest Valley" i znajduje się w Ameryce

-po wyborze mapy nastąpi wybór charakteru z możliwością dopasowania szczegółów np. kolor ubrania, w Multiplayer będzie na tej samej zasadzie działać

-silosy będą miały ograniczoną ładowność, ale można kupić dodatkowy silos lub powiększyć nasz obecny

-nowe obiekty do postawienia m.in warsztat i silos

-nowy rodzaj zwierząt to chyba tylko świnie

-po kupnie świń można je do przyczepy posadzić i samemu przewieść do chlewa lub gra może to zrobić za nas, ale liczy się to opłatami za transport

-krowy,świnie oraz owce rozmnażają się "automatycznie" gdy dostaną odpowiednią ilość jedzenia i słomy (np. u świń-słoma,kukurydza,pszenica,jęczmień,soja,buraki oraz ziemniaki)

-główny dorobek u świń to ich sprzedaż

-miejsce karmienia zwierząt musi być czyste,można je wyczyścić za pomocą ładowacza

-na mapie można oznaczyć punkt i pokazuje nam się linia jazdy do tego punktu(GPS)

-pracownicy mają różny wygląd

-poprawiono inteligencje pracownika(np. jeśli jest drzewo to pracownik zatrzymuje się przed nim i nawraca od razu)

-pracownik może sam napełnić paliwo i nasiona/nawóz, ale kosztuje to więcej,można wyłączyć ta funkcja. Poza tym można wyznaczyć punkt gdzie pracownik ma napełnić paliwo lub nasiona np. z własnego silosa

-obiekty na przyczepie można zabezpieczyć pasami, gdy podłączymy przyczepa z traktorem automatycznie pojawiają się pasy

-mniejsze obiekty np. kawałki drewna można ręcznie przenieść. Dodatkowo będzie kosz do koszykówki gdzie można sobie porzucać do kosza

-na mapie będą kilka rodzajów drzewa (drzewa nie będą "sześciokątne")

-pociąg z drzewem można samemu prowadzić, w ustawieniach można włączyć przełączanie na "TAB"

-pojazdy można konfigurować( np. Valta model T kolor,silnik,ładowacz lub u Fendt 939 koła bliźniacze, szerokie koła oraz obciążniki na koła). Po kupnie można dalej modyfikować pojazdy. Ale są to dodatkowe koszty. Jeśli ktoś chce usunąć modyfikacje to może to zrobić za darmo.

-ciśnienie opon zależy od ciężaru(gdy zapniemy obciążnik to można to zauważyć)

-w pojazdach będzie radio, można słuchać offline(4 stacje są standardowo) lub można słuchać online (w pojazdach trzeba dodać odpowiednią komendę XML)

-Manitou jest nową marką

-Ulepszony system nawożenia:

-żeby mieć największy plon trzeba pole 3 razy nawozić, każde nawożenie daje 30 % plonu, po 3 żniwach należy orkę zrobić(10% plonu)

-prawidłowo kolejność-żniwa->nawożenie->kultywacja/ewentualnie orka->nawożenie->kultywacja/ewentualnie orka->sianie->nawożenie

-będzie poplon(rzodkiew oleista,efekt działania jak szambo)

-trawa można nawozić- jeśli rosnie na polu

-będą BigBagi, które można samemu transportować

-można włączyć ruch uliczny w MP,ale będzie bez zmian względem poprzednich części





Myśle ze gra bedzie warta poświcenia i można ją na spokojnie kupować.

napisał

Strzena