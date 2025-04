Cześć! Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego League of Legends jest tak popularne? I dlaczego tyle osób wpłaca ogromne kwoty na grę Free2Play? Możesz dowiedzieć się już tego teraz!



Nie zastanawiało cię kiedyś dlaczego tyle osób kupuje tą wirtualna walutę?

Po co to komu potrzebne? - Oczywiście bez obrazy użytkownikow którzy kupuja, bo sam także ją kupuje ;D



Czy powodem jest lepszy wygląd w grze? (Skórki do postaci)

A może więcej postaci w grze - bo komuś się nie chce nabijać PZ?

A może chodzi o boostery - przyśpieszają expienie oraz zdobywanie PZ..



Może dobrze myślałeś z tymi powyżej.. Ale to nie jedyna przyczyna..

League of Legends to gra Pay2Win? - A może jednak nie? A może tak?

Jest parę skórek które dają przewagę w grze... Jedną z nich jest np.

iBlitz - Jego q jest mniej widoczne i dzięki temu przyciąga nawet osoby, które myślą, że Blitz ich nie trafił..

W jednym skinie do Nocturne jego "e" Jest niewidzialne! Jest to ogromna przewaga!

Co do Sony - zastanawiało cię kiedyś jakim cudem tańczysz skoro nie trafiła cię z ulta?! Tak to też jest Pay2Win!

Więcej inforamcji w kolejnych arytkułach ;) - Dzieki

Caboty