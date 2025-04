Clash Royale - wstęp

Cześć chciałbym wam troche przblizyć grę jaką jest clash royale.(gra na telefon za darmo)W grze jest 71 kart najwięcej jest common'ów a najmniej legendarek. Według mnie najlepszą karta jest lumberjack (z areny 8) bije co 0,4 sek. a po swojej śmierci zostawia Rage Potion co przyszypsza poruszanie się i atakowanie innych kart oraz wieży wroga.A przypomniało mi się, nie powiedziałem wam jak wygląda sama walka z innym graczem.Otóż każdy gracz ma 3 wieże(dwie poboczne i jedną główną). Ma się trzy minuty na to żeby zniszczyć więcej wieży niż Twój przeciwnik. Jeśli po tych trzech minutach nikt nie obejmie przewagi rozgrywa się dogrywka trwająca minutę albo mniej jeśli ktos z was zniszczy wieżę wroga.(podczas challengy, eventów i friendly battlów są 3 minuty walki i 3 dogrywki).

W grze Clash Royale chodzi o to żeby grać bitwy i wygrywać z innymi graczami, otrzymywać skrzynki oraz miec jak najwięcej pucharków. (wygrana-dostajesz pucharki, remis-tyle ile miałeś, tyle masz, przegrana-odejmują Ci się pucharki). Za wygrane możesz otrzymać skrzynki(silver chest-najsłabsza, golden-średnia, epic i giant-może być, magical-jedna z fajniejszy, Super magical i legendary- najlepsze i najrzadsze). Co 4h otrzymuje się free chesta, z ktorego może polecieć epic a nawet legenda.Co 24h można zebrać 10 koronek i dostanie się Crown Chesta. W tej grze są 4 rodzaje kart(common-najczęstsza, rare-rzadsza, epic-jest rzadka ale można trafić z każdej skrzyni, legendary-najrzadsza w całej grze). Jest 11 aren i 9 lig. Areny wbija się dzięki pucharkom(1-0puch. 2-400puch. 3-800puch. 4-1100puch. 5-1400puch. 6-1700puch. 7-2000puch. 8-2300puch. 9-2600puch. 10-3000puch. 11-3800puch.). Ligi- 1-4000puch. 2-4300puch. 3-4600puch. 4-4900puch. 5-5200puch. 6-5500puch. 7-5800puch. 8-6100puch. 9-6400puch.[nikt jej nie ma] Ja aktualnie mam 10 arene i 3600 pucharków.

Witam chciałem zaprosić do klanu Maciek Gipsol. Musimy odbudować swój klan od nowa ponieważ na polecenie jednego juha ksywka maksztek kacperek123 wyrzucił z naszego klanu 45 osób i za to został coleaderem w klanie u makszteka to co zrobili to jest hamstwo. W naszym klanie było 50 osób i CC zawsze10 na 10. Zapraszam jeszcze raz u nas jest zawsze miła atmosfera.