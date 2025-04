S.K.I.L.L Poradnik.

Witam wszystkich w swoim poradniku.

Jestem graczem wyżej wymienionej gry z dużo letnim stażem, mimo ze obecnie nie gram już w tą grę nadal sporo o niej wiem, ponieważ nie wiele się ona zmieniła. Postaram się podzielić z tą wiedza jaka posiadam, więc pisze ten o to artykuł. Miłej lektury wszystkie nowe informacje, ciekawostki będę zamieszczał w nowych artykułach albo w komentarzach.

Skoro sprawę przywitania się oraz krótkiego wstępu mamy za sobą przechodzę do tematu, czyli do gry S.K.I.L.L- Special Force 2. Można ją pobrać z dwóch platform jedna z nich to Steam, a druga Gameforge. Grę miałem pobrana z obu platform, więc mogę powiedzieć czym one się różnią i z skąd lepiej pobrać. Moim zdaniem lepiej pobrać wyżej wymienioną grę przez Gameforge, ponieważ przy uruchamianiu gry mamy możliwość wpisania swojego loginu oraz hasła, a przy uruchamianiu przez Steam tej możliwości nie mamy, więc co za tym idzie przy włączaniu gry przez Steam cały czas gramy na tym samym koncie, a przy Gameforge mamy możliwość wpisania e-mail'a oraz hasła, więc możemy grać na dowolnym koncie. Skoro sprawę platformy mamy omówioną skupie się teraz na mechanice gry, więc zakładając że ten poradnik czytają osoby początkujące/średnio zaawansowane na początek gry polecam grać takimi broniami jak: k2 (na starcie jest darmowa, albo m4a4), famas, hk417, ponieważ są to bronie z najmniejszymi recoilami, więc na start są bardzo odpowiednie. Załóżmy ze już potraficie strzelać wchodzą wam „kosmiczne headshoty” i co teraz ? Czym grac ? Już wam odpowiadam. To jak już macie to swoje k/d powyżej 1.3 ( k/d to kille/zgony, które pokazują wasz poziom gry) to polecam nie odstępować od famasa, ponieważ dalej jest on grywalny bez względu na poziom posiadacza owej broni. Natomiast nudzi was bron szturmowa ? Chcecie spróbować swoim sił jako snajper ? Polecam wam broń cheytac2000, nie jest ona może najszybsza, ale za to posiada 100 dmg, więc zabija przeciwnika na jeden strzał od pasa w górę, nie licząc rąk. W grze dostępne jest wiele postaci, które trzeba kupić za własne realne pieniądze, muszę wspomnieć że owe postacie nie są dozwolone w grze ESL (vs,go4). Skoro można kupić postać, można też nabyć broń z dodatkami, które być może ułatwią wam zabijanie przeciwnika. Gra oferuje wiele trybów gry m.in.: blasting,seizur,tdm itp. Należy też wspomnieć, że jest to darmowy fps w którego może każdy zagrać.