Insurgency - Połączenie CS:GO i Battlefield'a

Insurgency nie jest najnowszą grą, wydaną na steam. Została ona wydana 22 stycznia 2014. Czyli onad trzy lata temu. A jednak mimo to według mnie jest to jedna z najlepszych gier w sowim gatunku.Dużo osób twierdzi żę narazie nic niejest lepsze od CS:GO, Army oraz Battlefild'a. Ale według mnie Insurgency już dawno stało sie owiele lepsze od wymienionych wcześniej tytułów. Gra oferuje nam bardzo dużą liczbę klas oraz ogromną różnorodność broni. Gra posiada ogromną liczbe mundurów, które zawsze można zmienić za pośrednictwem warsztatu steam. Gra oddaje niesamowicie realistyczny klimat. Mały bardzo przejrzysty interfejs dodaje jeszcze większej immersji a mapy, na których przyjdzie nam się zmierzyć z wrogiem same w sobie wyglądają niekiedy o niebo lepiej niz te z CS:GO czy Battlefild'a. Gre można dowolnie modyfikować poprzes tworzone przez graczy modyfikacje dostępne na steam. Jedno kliknięcie może zamienić żołnierzy np. W elitarną jednostke SAS lub GROM a ubranego w bandane terroryste w prawdziwego kospicznego zabójce. ty ty wybierasz jak twoja gra bedzie wyglądać. Twórcy gry nie narzucają schematu, którym musimy się kierować to my decydujemy kim z jaką bronią i w jakim mundurze bedziemy kierować. Gra ma sporą liczbę trybów w których przyjdzie nam sie zmierzyć z bandytami lub ruszyć grupą uzbrojonych żołnierzy na rzeź. Ogromna liczba funkcji nie kiedy pozwala map pomysleć że to my właśnie wychylamy się z za mórku z noktowizorem aby zabić terroryste. Dodatkowo gra jest w bardzo przystępnej cenie, oferuje w niej wiele trybów oraz niesamowicie rozbódowane sterowanie, które można porównac nawet do Army a niekiedy jest nawet lepsze i bardziej intuicyjne niz w niej. Podsumowywójąc Insurgency to połączenie trzech wybitnych gier w swoim gatunku w bardzo dobrej cenie z niesamowitą różnorodnością broni, pancerzy itp. Dodatkowo gre w pare chwil można niesamowicie odmienić dzieki modą tworzonym przez graczy. Serdecznie polecam zakupić ten tytuł i samemu przetestować jego pożliwości.