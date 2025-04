Bezimienny115

Zastanawiam się nad tym czy możliwe jest użycie programu AutoHotKey do ułatwienia komunikacji z drużyną tak żeby pod pojedynczymi klawiszami mieć jakieś proste słowa lub zwroty. Na początek zwykłe "ss", "re", "help me" czy "thx" albo komenda /all aby łatwiej odpowiedzieć coś drużynie przeciwnej. Moim zdaniem powinno to być dozwolone bo zwykła komunikacja to nic takiego. Ludzie wykorzystują TeamSpeak'a i im więcej daje ale jak się gra z obcymi graczami których system sam przydziela, tak się nie da porozumieć. Często przy wartkiej akcji nie ma czasu coś napisać bo trzeba grać swoje, a ta odrobina komunikacji by pomogła. A więc pytanie jak w temacie, jest to dozwolone czy Riot za to banuje?