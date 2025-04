https://www.youtube.com/watch?v=3f9EnKCUj5Y Ona to mówi naprawdę, czy to fake?

Ja uważam, że to naprawdę, bo papugi chyba potrafią gadać?

Papugom bardzo łatwo przychodzi naśladowanie dźwięków. Polecam pooglądać gwarki. Te to dopiero dają popalić z naśladowaniem dźwięków.

Fajne :D. Możliwe ze to prawda :D. Echo papuga z amerykańskiego mam talent też potrafiła tak dobrze mówić :D.

NIE to raczej nie fake

brzezinsky

Co do papug to gadatliwe ptaki xD