Modern Warfare 2, mój pierwszy Call of Duty w jakiego przyszło mi zagrać. Gra, którą darze największym poważaniem i ogromnym sentymentem, nie tylko ze względu na jej jakoś, ale także przez znajomych jakich poznałem właśnie podczas gry.Gra, można powiedzieć nie ma wyznaczonego głównego bohatera, ponieważ w trakcie gry wcielimy się w kilka postaci, mających odmienny wpływ na wydarzenia w grze. Dzięki temu MW2 oferuje nam spoglądnięcie na wojnę z różnych frontów wojennych. Kampania jak na serie Call of Duty nie jest zbytnio skomplikowana oraz długa ( około 6 godzin ), ale co ważne jest widowiskowa i wciągająca. Oś fabularna opiera się na działaniu wojsk amerykańskich odpierających siły rosyjskie, na których czele stoi Vladimir Makarov.Gdy już uporamy się z grą dla pojedynczego gracza czeka na nas to dla czego fani co roku kupują co kolejne odsłony serii - tryb multiplayer. Porównując do poprzedniej odsłony IW to MW2 został znacznie wzbogacony o tryby gry. Prócz podstawowych TDM, DM, ZIZ czy dominacji zawarto tu również TDM najemnik czy grę z perspektywy 3os. Dostępne w grze uzbrojenie jest stosunkowo pokaźne i nikt nie powinien odczuwać braku ulubionej broni. Mamy tu masę karabinów szturmowy, maszynowych, snajperskich, rozmaitych LKM czy pistoletów, a także uwielbianą przeze mnie tarczę. Wyposażenie oraz perki, które rozwijamy, tak aby dostać ich ulepszenie znajdziemy tu dużo. Jest ich na tyle, że spokojnie możemy dostosować klasę na wzór Ninja czy jakiegoś Rambo. W celu szybszego levelowania oraz jakiegoś urozmaicenia powracają wyzwania za które nie tylko dostajemy doświadczenie, ale również tytuł czy emblemat.Jeśli chodzi o samą rozgrywkę w sieci to chyba by było na tyle. Osobny akapit warto poświęcić graczom Call of Duty, bo to przez nich radość z grania została zniszczona. Grając już ponad 1400 godzin w multiplayer, nie było takiego dnia, żebym nie spotkał gracza, który notorycznie używa granatnika (potocznie nazywanego tubą), G18 akimbo ( broni, która w trybie 2 pistoletów jest tak szybkostrzelna, że w sekundę zabija przeciwnika i ma dość przesadzony zasięg). Hackerzy to już norma, więc nie ma co się męczy tylko albo pobrać legalny program do kick'owania innych, znajdziecie go tu: https://xifon.eu/mw2sa/ lub po prostu wyjść. Jeśli zdecyduje się na MW2sa to musicie wiedzieć, iż jest pewny haczyk. Otóż polega on na tym, że musimy być hostem, a jeżeli nie masz dobrego Internetu nie masz na co liczyć. O camperach już nie wspominam, bo to moim zdaniem jest już do zaakceptowania, a tacy po pierwszym naszym zgonie są łatwym celem.Kiedy znudzą nas potyczki w sieci, warto zajrzeć operacje specjalne czyli zbiór krótkich misji, które możemy ukończyć w samemu lub z przyjacielem. Moim skromnym zdaniem są one bardzo fajną odskocznią od tego wszystkiego i miłym dodatkiem do gry. Osobiście ukończyłem wszystkie na najwyższym poziomie trudności, co było nie małym wyzwaniem i zajęło mi troszkę czasu, co spokojnie można zaliczyć na plus.Oprawa graficzna względem poprzednich częsci, tj. COD4 i COD5 bardzo się poprawiła. Wszystko ładnie tu wygląda, umundurowanie postaci, lokacje jakie przyjdzie nam zwiedzić w single jak i w multi. Oprawa dźwiękowa to po prostu majstersztyk, Hans Zimmer odwalił kawał dobrej roboty, a wszystkie wystrzały broni, głosy postaci czy same wybuchy to produkt z wyższej półki.Call of Duty: Modern Warfare 2 to na pewno najlepsza gra o tematyce wojennej jaką przyszło mi grać. Single ukończyłem wielokrotnie, operacje specjalne wymaksowane na 100% tak samo jak multiplayer w którym spędziłem masę czasu i wcale nie żałuje. Jedynie gra ucierpiała przez wspomnianych 'noobków' ale mimo to gra mega. Polecam każdemu.Ocena: 9/10