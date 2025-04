Cześć!W dzisiejszym artykule chciałbym rozwiązać zagadke.Zagadke nad którą myślał sam Arcimedes.Zagadke śmierci starszego rady z szkoły Yasuo!

Ok mamy 4 podejrzanych.Riven,Janna,Lb,Master yi. Zaczynajmy, najpierw Janna.

Powód:Brak

Janne możemy wykreślić.

Riven

Powód: Riven była najemniczką w armiach noxus podczas inwazji dostrzegła wady swaina i całego noxus.Ponieważ ilonia to wyspa Riven podczas dezerterci mogła ukraść łódkę i popłynąć do Runnetery.Ale czy dała by rade przemierzyć całe może sama?Mogła też pójść w głąb iloni ale czy nikt by jej nie zauważył?Ponieważ Riven wyróżniała się na polu walki ktoś musiał by skojarzyć fakty i zaalarmować mieszkańców dlatego Riven to jeden wielki ?.

Master yi

Powód: Yasułowi przepowiadano wielki czyny więc Master chciał go zniesławić żeby ten nie mógł mu dorównać.Zazrość.Ale czy ktoś pokroju Yi zrobił by coś takiego?





LB

Powód:tutaj się rozpisze.Lb za pomocą swojego ulti może powtórżyć spell jeśli go zrobi.I tutaj wkracza nowy ultimate Lb ponieważ może zrobić klona w dowolnej częci mapy.Myśle iż wysłała klona aby poznał mocę Yasuo.Znacie obrazek gdzie Jarvan walczy z Swainem? W medalione Swaina odbija się Lb.Myślę że lb może się podszyć podkogo chcę i myśle że zrobiła zamianke z bratem Yasuo.Yonem. Yasuo pokazał klonowi Lb swoje umiejętności i ta wiedząc że będzie musiała walczyć z Yasuo opanaowała jego technike żeby go pokonać.Kiedy przesła aby zamordować Yasuo (który był już na froncie) przyłapał ją Starszy Lb zabiła go sztuką wiatru i zagadka rozwiązana.Po co? Juz mówię,Yasuowi przepowiadane były wielkie czyny, być poże zabicie Lb.I oto powód.

Napiszcie co o tym sądzicie i czy zgadzacie się ze mną.