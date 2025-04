Jak zarabiać Fame w MSP? (Oto kilka znanych sposobów;)

karolinaaamalinaa

Dobrze wiele osób nie wie jak zarabiac szybko Fame choć to jest w miarę proste tylko trzeba na to zapracować.Ale spokojnie te sposoby są dla wszystkich;)

A więc tak oto kilka sposobów mojej kuzynki :

1.Oglądaj Filmy! Tak jeżeli chodzi o to to w miare dużo się zarabia;) Moim zdaniem nie opłaca się oglądać 10 sekundowych filmów ,ponieważ wtedy nie zbierzecie tyle Fame.Najlepiej jest obejrzeć jakies dłuższe filmy jakis fajnych osób w tedy będzie większa pewnosć ,że dany film was wciekawi i za 10 obejrzanych filmów dostaniecie ok. od 1000 do 1500 Fame! Aha najważniejsza rzecz jeżeli obejrzycie pierwsze 10 filmów dostaniecie dużo Fame lecz jeżeli obejrzycie kolejne filmy będziecie dostawać znacznie mniej Fame;( Ale zawsze cos wpadnie;)

2.Dostawanie i wymienianie grafami! Niestety czasami natrafimy na oszustów czyli: Daj grafa a dostaniesz prezent! No wiem bardzo nienormalne ale bywa i tak...Jednak nie martwcie się najczęsciej piszą to osoby mające od 0 do 4 lvl a każdy powinien wiedzieć ,że prezenty można dawać od 6 lvl Tak więc pamiętajcie o tym i patrzcie na lvl! I taka mała rzecz jeżeli masz Vipów w znaj oni dosć często oddają grafy! I jeżeli piszą w statusie : Graf za graf? Można zauwać takim osobom;)

3.Tworzenie ArtBook! Więc w tym sposobie zarabia się dosć mało Fame...Ponieważ musisz dostać od kogos LOVE IT aby dostać trochę Fame. No ale możesz się wymieniać ze znajomymi ty im dasz LOVE IT a oni tobie;) O...prawie bym zapomniała im lepiej wykonacie ArtBooka im więcej dodacie rzeczy,animacji,osób tym więcej Fame można uzyskać. 4.Popros znajomych aby dali Ci LOVE IT w Pokoju,Look,Densing Studio! No do tego się nie muszę wypowiadac ponieważ to dotyczy podpunktu 3 .

5.Graj w gry! Między innymi: ubierz się,Casting,zwariowane Karty) Im wyższe miejsce tym więcej Fame!

To na tyle przynajmniej na razie i jutro biorę się za pisanie kolejnego artykułu.Tym razem o jakiejs innej grze chyba ;3Hehehe.....