Szukamy Maina dla ciebie! LOL

Masz już 30 poziom? chcesz się zabrać za rankedy aleNato pytanie odpowiem co w dzisiejszy artykule ja jestem Demoldi i dzisiaj znaje dla ciebie wymarzonego maina

Na wstępie powiem że ja jako osoba nie znająca cię mogę cię tylko pokierować a nie wybrać za ciebie maina. Zacznijmy od tego co to jest main,Main jest to postać którą grasz od lat i jesteś nią perfekcyjny.Ok skoro już wytłułmaczyłem co to main czas się zabrać za jego szukanie

Aby znaleść maina trzeba zagrać dużo ilością championów i powiedzieć sobie którym najmilej ci się gra i najważniejsze czy rozumiałeś jego mechanike, po jednej grze jest to może trudne ale kto powiedział że będzie łatwo.

Twój main móśi być championem który nie może się znudzić



jeśli już wybrałeś tego championa zagraj nim kilka gier i sprawdź cz to ten jedyny.Nadal nie?

Dobra spróbujmy inaczej to są championy i którymi warto zagrać bo na niższych dywizjach są grane i możesz wiedzieć jakie ma wady: Riven czempion z bardzo zawansowanymi mechanikami, nie każdy może nią pogrywać na Rankedach,Azir ten czempion ma prawie 0 procent banowania na rankedach, warto go mainować ponieważ ci go nie zablokują i to pewniak,Zed jeśli ktoś myślał że się tu nie znajdzie to się mylił champion jest w stanie tak wyrolować przeciwnika że może on nadal nie wierzyć że jesteś zwykłym śmiertelnikiem.Kto nie wierzy niech obejrzy Fakera.Fizz to samo jak u zeda może wygrać 3 vs 1 dzięki swojemu E i R.Katarina nigdy się nie nudzi! Lee sin miliardy kombinacji i komb.

To by było na tyle ja się żęgnam i na koniec powiem żebyście szukali maina na normalach i to wy zdecydujecie czy to ten jedyny.