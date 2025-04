Płyta 11 - Easter Egg Minecraft'a!

Od razu po odtworzeniu płyty słyszymy Dźwięki Jaskini wykopanej przez właśnie tego górnika.Następnie usłyszymy kaszel, górnik pewnie chorował na grypę w jaskini to prawdopodobne, lub górnik mógł być w podeszłym wieku... następnie usłyszymy przewijanie kartek.. bardzo szybkie przewijanie kartek, mógł być to Stół do ulepszania ekwipunku, lub szukał coś w książkach bardzo energicznie jakby był bardzo przestraszony.,Chwilę później słyszymy dźwięk gasnącego ogniska, pochodni czy zapalniczki kolejnie chcąc zapalić gasnące światło górnik zaczął biegać a później przyśpieszać. Słychać to mogliśmy poprzez dźwięki tupotania o kamień a później o żwir lub ziemię. Tupotanie nie ustaje lecz coraz bardziej przyśpiesza czy coś goni górnika?Nagle szybkie kroki ustają.. następnie słyszymy strasznie głośny ryk nie przypominający ryków Endermanów czy innych potworów. W tym o to miejscu nagranie się urywa. Dalej nie wiadomo kto był szybkim zabójcą i dlaczego to uczynił..Ciekawostką jest to że dźwięki z Płyty Trzynastastej łączą się razem z Płytą Jedenastą jeżeli odtworzymy je w tym samym momencie.Czekam na wasze propozycje kto był Szybkim Zabójcą?