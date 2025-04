Sky Dancer - skakanie po klifach nigdy nie było tak fascynujące!

CrystalMag12

*Uwaga suchar* Po co blondynce drzwi od auta na pustyni? [...] Bo jak będzie jej gorąco to otworzy okno. Haha. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania istny majstersztyk jeśli chodzi o gry przygodowe i platformowe, zapraszam!

A więc, apka zdobyła 4,4/5 gwiazdek co nie jest wcale złym wynikiem.



Zachęcające są oceny innych użytkowników, muzyka w trakcie gry, oraz grafika. Gra chodzi raczej płynnie, bez zacinania się. Wcielamy się w postać skaczącej tancereczki która hopsa sobie po klifach porozrzucanych po kosmosie. Sterowanie jest dość proste, wystarczy tylko skakać. Możemy również robić różne back flipy i inne tego typu kriki w powietrzu. Warto jeszcze dodać, że system reklam nie jest jakiś bardzo nachalny, reklamy pojawiają się bardzo rzadko, kiedy mamy połaczenie z internetem oczywiście. Ponadto muzyka i różne inne odgłosy wczuwają nas w klimat.



Z mojej strony to chyba wszystko, nic dodać nic ująć, ja wracam do gry, wam polecam to samo ;)



Dodatkowe informacje o aplikacji:



Wersja androida: 4.0.3 i nowsze

Zaktualizowano: 21 kwietnia 2017

Instalacje: 1mil-5mil

Sprzedawca: Pine Entertainment

Rozmiar: 20mb



Zalety

+wciągająca

+przyjemna muzyka

+grafika też w porządku

+łatwe sterowanie



Wady

-niektóre opcje są płatne

-czasem występują błędy i bugi



Moja indywidualna ocena

Grafika - 7,5/10

Muzyka - 8/10

Sama gra - 9/10



