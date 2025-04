Fruit Ninja - nadal popularna gra zręcznościowa [Android]

CrystalMag12

*Uwaga suchar* Jak nazywa się oszust matrymonialny? [...] Śrubokręt. Hahahaha. Dzisiaj opowiem wam o moich uczuciach związanych z tą banalną i prostą grą, która może zainteresować niejednego fana zręcznościówek, zapraszam!

Na początek spojrzałem na oceny innych użytkowników. Gra w App Store zdobyła 4,3/5 gwiazdek co jest dobrym wynikiem.



Zachęcające były dla mnie zdjęcia z tej gry, muzyka, oraz dość prosta, nieskomplikowana grafika. Sama gra też chodzi płynnie. Muzyka nie denerwuje, a wręcz sprawia że wczuwamy się w klimat. W grze chodzi ogólnie o to, aby za pomocą kliknięcia w ekran, i przytrzymania kroimy różnego rodzaju owoce, za każdego pokrojonego owoca dostajemy punkty. Podczas gry z biegiem czasu natrafiamy na różne utrudnienia i przeciwności takie jak bomby, które po przecięciu wybuchnął, i wiele więcej. Gram w nią już jakiś czas i jestem bardzo zadowolony, jest wciągająca, idealna dla osób lubiących gry zręcznościowe.



Z mojej strony to chyba na tyle, ja wracam do gry, wam polecam zrobić to samo ;)



Dodatkowe informacje o aplikacji:



Wersja androida: 4.0.3 i nowsze

Zaktualizowano: 12 kwietnia 2017

Instalacje: 100mil-500mil

Sprzedawca: HalfBrick Studios

Rozmiar: 90mb



Zalety

+wciągająca

+przyjemna grafika i muzyka

+łatwa i prosta mechanika, nie skomplikowana

+można grać w trybie offline

+bez limitu, grasz ile chcesz



Wady

-niektóre opcje są płatne



Autor: CrystalMag12